Трамп зберігає інтригу щодо ударів США по Ірану

Президент США Дональд Трамп зберігає інтригу в питанні можливих ударів США по Ірану. При цьому прямо він їх не відкидає.

Трамп не дав чіткої відповіді щодо ударів США по Ірану

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, "яка його думка" щодо можливих американських ударів по Ірану.

Ви ж не думаєте, що я відповім на це запитання... Ви ж не знаєте, чи збираюся я це робити. Ви не знаєте. Я можу це зробити. Я можу цього не робити. Дональд Трамп Президент США

За його словами, "ніхто не знає", що він збирається робити.

Також Трамп додав, що в Ірану багато проблем. На цьому тлі країна хоче вести переговори. Але президент розчарований, що Тегеран не домовлявся два тижні тому, оскільки тоді можна було досягти хороших результатів.

.@POTUS on negotiations with Iran: "Nothing is too late. The only thing too late is Powell." pic.twitter.com/g7x5b9u8Gw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 18, 2025

Він нагадав, що Ізраїль завдав по Ірану "до біса сильного удару", який став першим потрясінням.

Також Трамп заявив, що знову говорив з Путіним. Той нібито запропонував йому посередництво між Ізраїлем та Іраном, але Трамп порадив спершу розібратися з ситуацією між Росією та Україною.

Нагадаємо, цього тижня США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Це сталося на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.