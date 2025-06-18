Трамп зберігає інтригу щодо ударів США по Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп зберігає інтригу щодо ударів США по Ірану

The White House
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп зберігає інтригу в питанні можливих ударів США по Ірану. При цьому прямо він їх не відкидає.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп підтримує невизначеність щодо можливих ударів по Ірану, не відкидаючи їх прямо.
  • Трамп висловив розчарування у зв'язку з недомовленістю Ірану два тижні тому та висловив підтримку Ізраїлю у контексті конфлікту з Іраном.
  • Президент також згадав про своє спілкування з Путіним, де той запропонував посередництво між Ізраїлем та Іраном.

Трамп не дав чіткої відповіді щодо ударів США по Ірану

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, "яка його думка" щодо можливих американських ударів по Ірану.

Ви ж не думаєте, що я відповім на це запитання... Ви ж не знаєте, чи збираюся я це робити. Ви не знаєте. Я можу це зробити. Я можу цього не робити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, "ніхто не знає", що він збирається робити.

Також Трамп додав, що в Ірану багато проблем. На цьому тлі країна хоче вести переговори. Але президент розчарований, що Тегеран не домовлявся два тижні тому, оскільки тоді можна було досягти хороших результатів.

Він нагадав, що Ізраїль завдав по Ірану "до біса сильного удару", який став першим потрясінням.

Також Трамп заявив, що знову говорив з Путіним. Той нібито запропонував йому посередництво між Ізраїлем та Іраном, але Трамп порадив спершу розібратися з ситуацією між Росією та Україною.

Нагадаємо, цього тижня США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Це сталося на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Трамп також заявив, що розглядає можливість допомоги Ізраїлю в ударах по ядерних об'єктах Ірану.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уперше розкрив теми переговорів з Путіним
Donald Trump
Про що говорили Трамп та Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп анонсував мирну угоду між Ізраїлем та Іраном
Donald Trump
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Не наша війна". Конгрес США звернувся до Трампа
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?