Трамп зберігає інтригу щодо ударів США по Ірану

Президент США Дональд Трамп зберігає інтригу в питанні можливих ударів США по Ірану. При цьому прямо він їх не відкидає.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп підтримує невизначеність щодо можливих ударів по Ірану, не відкидаючи їх прямо.
- Трамп висловив розчарування у зв'язку з недомовленістю Ірану два тижні тому та висловив підтримку Ізраїлю у контексті конфлікту з Іраном.
- Президент також згадав про своє спілкування з Путіним, де той запропонував посередництво між Ізраїлем та Іраном.
Трамп не дав чіткої відповіді щодо ударів США по Ірану
Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, "яка його думка" щодо можливих американських ударів по Ірану.
За його словами, "ніхто не знає", що він збирається робити.
Також Трамп додав, що в Ірану багато проблем. На цьому тлі країна хоче вести переговори. Але президент розчарований, що Тегеран не домовлявся два тижні тому, оскільки тоді можна було досягти хороших результатів.
.@POTUS on negotiations with Iran: "Nothing is too late. The only thing too late is Powell." pic.twitter.com/g7x5b9u8Gw— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 18, 2025
Він нагадав, що Ізраїль завдав по Ірану "до біса сильного удару", який став першим потрясінням.
Також Трамп заявив, що знову говорив з Путіним. Той нібито запропонував йому посередництво між Ізраїлем та Іраном, але Трамп порадив спершу розібратися з ситуацією між Росією та Україною.
Нагадаємо, цього тижня США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Це сталося на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.
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