"Не наша війна". Конгрес США звернувся до Трампа

Республіканці та демократи подали у Конгрес США проєкт двопартійної резолюції, що має на меті зупинити президента Дональда Трампа від нападу на Іран.
Головні тези:
- Конституція не допускає односторонні військові дії проти країни, яка не напала на Сполучені Штати.
- Президент не повинен обходити повноваження Конгресу у питаннях війни.
Трамп може втягнути США у війну на Близькому Сході
З заявою з цього приводу виступив конгресмен-республіканець Палати представників Томас Массі.
За словами останнього, йдеться про внесення резолюції, яка забороняє "Збройним силам Сполучених Штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ісламській Республіці Іран".
Що важливо розуміти, вказаний документ може бути винесено на обговорення та голосування в залі парламенту після 15 календарних днів без ухвалення рішень у комітеті.
Як зазначив Томас Массі, навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до американської Конституції.
Конгресмен-демократ Ро Ханна звернув увагу на те, що жоден президент не повинен мати можливість обходити конституційні повноваження Конгресу в питаннях війни.
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