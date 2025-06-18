"Не наша війна". Конгрес США звернувся до Трампа
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Світ
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"Не наша війна". Конгрес США звернувся до Трампа

Трамп
Джерело:  online.ua

Республіканці та демократи подали у Конгрес США проєкт двопартійної резолюції, що має на меті зупинити президента Дональда Трампа від нападу на Іран.

Головні тези:

  • Конституція не допускає односторонні військові дії проти країни, яка не напала на Сполучені Штати.
  • Президент не повинен обходити повноваження Конгресу у питаннях війни.

Трамп може втягнути США у війну на Близькому Сході

З заявою з цього приводу виступив конгресмен-республіканець Палати представників Томас Массі.

За словами останнього, йдеться про внесення резолюції, яка забороняє "Збройним силам Сполучених Штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ісламській Республіці Іран".

Що важливо розуміти, вказаний документ може бути винесено на обговорення та голосування в залі парламенту після 15 календарних днів без ухвалення рішень у комітеті.

Конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку вчиняти військові дії проти суверенної держави, яка не напала на Сполучені Штати. Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною.

Як зазначив Томас Массі, навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до американської Конституції.

Конгресмен-демократ Ро Ханна звернув увагу на те, що жоден президент не повинен мати можливість обходити конституційні повноваження Конгресу в питаннях війни.

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