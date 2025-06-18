"Не наша война". Конгресс США обратился к Трампу
Категория
Мир
Дата публикации

"Не наша война". Конгресс США обратился к Трампу

Трамп может втянуть США в войну на Ближнем Востоке
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Источник:  online.ua

Республиканцы и демократы подали в Конгресс США проект двухпартийной резолюции, направленной на остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран.

Главные тезисы

  • Конституция не допускает односторонних военных действий против страны, не напавшей на Соединенные Штаты.
  • Президент не должен обходить полномочия Конгресса по вопросам войны.

Трамп может втянуть США в войну на Ближнем Востоке

С заявлением по этому поводу выступил конгрессмен-республиканец Палаты представителей Томас Масси.

По словам последнего, речь идет о внесении резолюции, запрещающей "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

Что важно понимать, этот документ может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.

Конституция не разрешает исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, не напавшего на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной.

Как отметил Томас Масси, даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с американской Конституцией.

Конгрессмен-демократ Ро Ханна обратил внимание, что ни один президент не должен иметь возможность обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны.

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