"Не наша война". Конгресс США обратился к Трампу

Республиканцы и демократы подали в Конгресс США проект двухпартийной резолюции, направленной на остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран.

Трамп может втянуть США в войну на Ближнем Востоке

С заявлением по этому поводу выступил конгрессмен-республиканец Палаты представителей Томас Масси.

По словам последнего, речь идет о внесении резолюции, запрещающей "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

Что важно понимать, этот документ может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.

Конституция не разрешает исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, не напавшего на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Поделиться

Как отметил Томас Масси, даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с американской Конституцией.