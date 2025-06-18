Трамп сохраняет интригу насчет ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп сохраняет интригу в вопросе о возможных ударах США по Ирану. При этом прямо он их не исключает.
Главные тезисы
- Дональд Трамп поддерживает неопределенность по поводу возможных ударов США по Ирану, не исключая их прямо.
- Президент выразил разочарование в поведении Ирана и поддержал Израиль в контексте конфликта.
- Трамп упомянул о предложенном посредничестве между Израилем и Ираном со стороны Путина, но рекомендовал сначала уладить конфликт между Россией и Украиной.
Трамп не дал четкого ответа насчет ударов США по Ирану
Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.
У Трампа спросили, "какое его мнение" относительно возможных американских ударов по Ирану.
По его словам, "никто не знает", что он собирается делать.
Также Трамп добавил, что у Ирана много проблем. На этом фоне страна желает вести переговоры. Но президент разочарован, что Тегеран не договаривался две недели назад, поскольку тогда можно было добиться хороших результатов.
.@POTUS on negotiations with Iran: "Nothing is too late. The only thing too late is Powell." pic.twitter.com/g7x5b9u8Gw— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 18, 2025
Он напомнил, что Израиль нанес по Ирану "к черту сильного удара", который стал первым потрясением.
Также Трамп заявил, что снова говорил с Путиным. Тот, якобы, предложил ему посредничество между Израилем и Ираном, но Трамп посоветовал сначала разобраться с ситуацией между Россией и Украиной.
Напомним, на этой неделе США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне эскалации между Израилем и Ираном.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-