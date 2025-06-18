Трамп сохраняет интригу насчет ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп сохраняет интригу в вопросе о возможных ударах США по Ирану. При этом прямо он их не исключает.

Трамп не дал четкого ответа насчет ударов США по Ирану

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, "какое его мнение" относительно возможных американских ударов по Ирану.

Вы ведь не думаете, что я отвечу на этот вопрос... Вы же не знаете, собираюсь ли я это делать. Вы не знаете. Я могу это сделать. Я могу этого не делать. Дональд Трамп Президент США

По его словам, "никто не знает", что он собирается делать.

Также Трамп добавил, что у Ирана много проблем. На этом фоне страна желает вести переговоры. Но президент разочарован, что Тегеран не договаривался две недели назад, поскольку тогда можно было добиться хороших результатов.

.@POTUS on negotiations with Iran: "Nothing is too late. The only thing too late is Powell." pic.twitter.com/g7x5b9u8Gw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 18, 2025

Он напомнил, что Израиль нанес по Ирану "к черту сильного удара", который стал первым потрясением.

Также Трамп заявил, что снова говорил с Путиным. Тот, якобы, предложил ему посредничество между Израилем и Ираном, но Трамп посоветовал сначала разобраться с ситуацией между Россией и Украиной.

Напомним, на этой неделе США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне эскалации между Израилем и Ираном.