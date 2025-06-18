Трамп сохраняет интригу насчет ударов США по Ирану
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Трамп сохраняет интригу насчет ударов США по Ирану

The White House
Трамп
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Президент США Дональд Трамп сохраняет интригу в вопросе о возможных ударах США по Ирану. При этом прямо он их не исключает.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп поддерживает неопределенность по поводу возможных ударов США по Ирану, не исключая их прямо.
  • Президент выразил разочарование в поведении Ирана и поддержал Израиль в контексте конфликта.
  • Трамп упомянул о предложенном посредничестве между Израилем и Ираном со стороны Путина, но рекомендовал сначала уладить конфликт между Россией и Украиной.

Трамп не дал четкого ответа насчет ударов США по Ирану

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, "какое его мнение" относительно возможных американских ударов по Ирану.

Вы ведь не думаете, что я отвечу на этот вопрос... Вы же не знаете, собираюсь ли я это делать. Вы не знаете. Я могу это сделать. Я могу этого не делать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, "никто не знает", что он собирается делать.

Также Трамп добавил, что у Ирана много проблем. На этом фоне страна желает вести переговоры. Но президент разочарован, что Тегеран не договаривался две недели назад, поскольку тогда можно было добиться хороших результатов.

Он напомнил, что Израиль нанес по Ирану "к черту сильного удара", который стал первым потрясением.

Также Трамп заявил, что снова говорил с Путиным. Тот, якобы, предложил ему посредничество между Израилем и Ираном, но Трамп посоветовал сначала разобраться с ситуацией между Россией и Украиной.

Напомним, на этой неделе США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность помощи Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана.

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