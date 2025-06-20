Украина спасла из плена РФ еще больше тяжелораненых и тяжелобольных защитников

20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией. Большинство воинов, возвращающихся сегодня из российской неволи, находились там более 2 лет.
Главные тезисы
- Все защитники будут получать необходимую медицинскую помощь и компенсацию за пребывание в неволе.
- Обмен пленными происходит в соответствии со Стамбульскими договоренностями, а точное количество освобожденных лиц будет объявлено позже.
Еще одна часть украинских пленных вернулась домой
Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) обращает внимание на то, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.
Кроме того, указано, что все спасенные из неволи защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.
Штаб также официально подтвердил, что обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается.
Что важно понимать, точное количество освобожденных будет объявлено после завершения всех этапов обмена.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-