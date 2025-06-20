Украина спасла из плена РФ еще больше тяжелораненых и тяжелобольных защитников

20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией. Большинство воинов, возвращающихся сегодня из российской неволи, находились там более 2 лет.

Еще одна часть украинских пленных вернулась домой

Это защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальная Гвардия, Пограничная служба. Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех. Слава Украине! Владимир Зеленский Президент Украины

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) обращает внимание на то, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

Кроме того, указано, что все спасенные из неволи защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.

Все освобожденные защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса. Поделиться

Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и последующего лечения и медицинской реабилитации. Все будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за время пребывания в неволе. Поделиться

Штаб также официально подтвердил, что обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается.