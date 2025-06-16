Россия предложила Украине циничную схему обмена похищенных детей
Категория
Украина
Дата публикации

Россия предложила Украине циничную схему обмена похищенных детей

Владимир Зеленский
Россия не хочет возвращать похищенных детей
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Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что страна-агрессор РФ предлагала обменивать украинских военнопленных на похищенных из Украины детей. Президент подчеркнул, что это прямое нарушение международного права.

Главные тезисы

  • Кремль в очередной раз продемонстрировал неуважение к гуманитарным вопросам и правам детей.
  • Киев вовлекает в процесс спасения похищенных Россией детей многих союзников.

Россия не хочет возвращать похищенных детей

О циничном предложении Кремля украинский лидер рассказал во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Россияне предлагали, что мы даем им военных, а они нам детей. Это вне понимания и вне международного права. Ну, это в их духе жизни. И потому детей нужно возвращать, и здесь, наверное, нужно искусство дипломатии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, он и его команда активно вовлекают большое количество стран и инициативных людей в процесс возвращения детей.

И поэтому мы привлекаем так много стран, так много инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей, — подчеркнул Зеленский.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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