Россия предложила Украине циничную схему обмена похищенных детей

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что страна-агрессор РФ предлагала обменивать украинских военнопленных на похищенных из Украины детей. Президент подчеркнул, что это прямое нарушение международного права.
Главные тезисы
- Кремль в очередной раз продемонстрировал неуважение к гуманитарным вопросам и правам детей.
- Киев вовлекает в процесс спасения похищенных Россией детей многих союзников.
Россия не хочет возвращать похищенных детей
О циничном предложении Кремля украинский лидер рассказал во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Как отметил глава государства, он и его команда активно вовлекают большое количество стран и инициативных людей в процесс возвращения детей.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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