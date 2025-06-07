"Мы не дети с Путиным". Зеленский жестко ответил Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что его возмутило новое заявление американского коллеги Дональда Трампа. Как известно, последний цинично заявил, что Украина и Россия "ведут себя как дети".
Главные тезисы
- По словам Зеленского, Трамп не может осмыслить всю боль украинского народа.
- Он также напомнил, сколько детей погибли из-за действий россиян.
Зеленский отреагировал на скандальные слова Трампа
На фоне последних событий глава государства пришел к выводу, что Дональд Трамп до сих пор не осознал масштабы трагедии и горя, с которыми столкнулась украинская нация.
Зеленский описал СМИ "безграничную" боль украинского отца, потерявшего жену и троих детей в результате ракетного удара.
Владимир Зеленский также призвал мир не игнорировать тот факт, что 631 украинский ребенок погиб из-за агрессии РФ.
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