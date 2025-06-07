"Мы не дети с Путиным". Зеленский жестко ответил Трампу
Категория
Политика
Дата публикации

"Мы не дети с Путиным". Зеленский жестко ответил Трампу

Зеленский отреагировал на скандальные слова Трампа
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Источник:  ABC News

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что его возмутило новое заявление американского коллеги Дональда Трампа. Как известно, последний цинично заявил, что Украина и Россия "ведут себя как дети".

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, Трамп не может осмыслить всю боль украинского народа.
  • Он также напомнил, сколько детей погибли из-за действий россиян.

Зеленский отреагировал на скандальные слова Трампа

Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На фоне последних событий глава государства пришел к выводу, что Дональд Трамп до сих пор не осознал масштабы трагедии и горя, с которыми столкнулась украинская нация.

Зеленский описал СМИ "безграничную" боль украинского отца, потерявшего жену и троих детей в результате ракетного удара.

Он просто сказал: "Каждое утро, когда я просыпаюсь, я ищу свою семью — я ищу повсюду в квартире… Мне до сих пор кажется, что это был кошмар… плохой сон”, — рассказал украинский лидер.

Владимир Зеленский также призвал мир не игнорировать тот факт, что 631 украинский ребенок погиб из-за агрессии РФ.

И дело не в президенте Трампе, и не в любом человеке, который не находится здесь, в стране, за тысячи миль километров — они не могут полностью почувствовать и понять эту боль, — добавил президент.

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