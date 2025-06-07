Эстония, Латвия и Литва выдвинули требование НАТО и ЕС касательно Украины

Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о полной поддержке Украины в войне с Россией, а также ее членстве в Европейском Союзе и НАТО. Такое требование озвучили Комитеты иностранных дел парламентов стран Балтии.