Эстония, Латвия и Литва выдвинули требование НАТО и ЕС касательно Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония, Латвия и Литва выдвинули требование НАТО и ЕС касательно Украины

Чего добиваются Эстония, Латвия и Литва
Читати українською
Источник:  online.ua

Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о полной поддержке Украины в войне с Россией, а также ее членстве в Европейском Союзе и НАТО. Такое требование озвучили Комитеты иностранных дел парламентов стран Балтии.

Главные тезисы

  • Страны Балтии выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.
  • Они также обещают усиливать дипломатическое давление на Россию.

Чего добиваются Эстония, Латвия и Литва

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава комитета иностранных дел литовского парламента Жигимантас Павильонис.

Последний обратил внимание мира на то, что именно вступление Украины в НАТО обеспечит прочную основу евроатлантической безопасности.

Дипломат призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что полномасштабная война России является грубым нарушением международного права, Устава ООН и базовых норм прав человека.

В заявлении стран Балтии закреплены 5 ключевых обязательств:

  1. Поддерживать Украину до ее окончательной победы;

  2. Содействовать вступлению Украины в ЕС с целью завершения переговоров до 2030 года и вступления в себя полноправного членства;

  3. Поддерживать евроатлантический курс Украины с учетом решений саммитов НАТО в Бухаресте (2008), Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024);

  4. Развивать оборонное сотрудничество с Украиной, в частности, способствовать ее присоединению к Объединенным экспедиционным силам (JEF) как шагу к более глубокой интеграции в сфере безопасности;

  5. Ужесточать дипломатическое давление на Россию — изоляция в международных организациях, расширение санкций и привлечение к ответственности за преступления против Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп цинично обвинил Украину в смертельных ударах со стороны РФ
The White House
Трамп снова оболгал Украину
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Совершенно новое партнерство". Франция приняла важное решение по Украине
Франция углубляет сотрудничество с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операция "Паутина". Зеленский раскрыл неожиданные детали
Операция "Паутина" - новые интересные подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?