Эстония, Латвия и Литва выдвинули требование НАТО и ЕС касательно Украины

Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о полной поддержке Украины в войне с Россией, а также ее членстве в Европейском Союзе и НАТО. Такое требование озвучили Комитеты иностранных дел парламентов стран Балтии.
Главные тезисы
- Страны Балтии выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.
- Они также обещают усиливать дипломатическое давление на Россию.
Чего добиваются Эстония, Латвия и Литва
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава комитета иностранных дел литовского парламента Жигимантас Павильонис.
Последний обратил внимание мира на то, что именно вступление Украины в НАТО обеспечит прочную основу евроатлантической безопасности.
Дипломат призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что полномасштабная война России является грубым нарушением международного права, Устава ООН и базовых норм прав человека.
В заявлении стран Балтии закреплены 5 ключевых обязательств:
Поддерживать Украину до ее окончательной победы;
Содействовать вступлению Украины в ЕС с целью завершения переговоров до 2030 года и вступления в себя полноправного членства;
Поддерживать евроатлантический курс Украины с учетом решений саммитов НАТО в Бухаресте (2008), Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024);
Развивать оборонное сотрудничество с Украиной, в частности, способствовать ее присоединению к Объединенным экспедиционным силам (JEF) как шагу к более глубокой интеграции в сфере безопасности;
Ужесточать дипломатическое давление на Россию — изоляция в международных организациях, расширение санкций и привлечение к ответственности за преступления против Украины.
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