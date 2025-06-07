"Совершенно новое партнерство". Франция приняла важное решение по Украине
Категория
Технологии
Дата публикации

"Совершенно новое партнерство". Франция приняла важное решение по Украине

Франция углубляет сотрудничество с Украиной
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Источник:  Le Monde

Как сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным предприятием запустит производство беспилотников в Украине.

Главные тезисы

  • Лекорню заявил, что украинцы лучше французов в разработке дронов, а также в формировании доктрины их применения.
  • Пока нет необходимости просить французских граждан работать на производственной линии в Украине.

Франция углубляет сотрудничество с Украиной

Себастьян Лекорню ясно дал понять, что французские автомобильные и оборонные компании будут производить дроны на украинской территории.

По убеждению министра, речь пойдет о действительно "взаимовыгодном" партнерстве с Киевом.

Мы запускаем совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная французская автомобильная компания объединит усилия с французским оборонным малым или средним предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для изготовления дронов.

Себастьян Лекарня

Себастьян Лекарня

Глава Минобороны Франции

Что важно понимать, пока команда Макрона не уточнила тип дронов, однако дала понять, что они будут предназначаться для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Лекорню добавил, что эти дроны будут доступны и для вооруженных сил его страны, чтобы они "имели постоянную тактическую и оперативную подготовку, отвечающую реалиям" войны в Украине.

Как отметил министр, Украина будет предоставлять обратную связь по использованию этих дронов в боевых условиях.

Лекорню также подчеркнул, что нет необходимости просить французских граждан работать на производственной линии в Украине.

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