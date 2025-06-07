"Совершенно новое партнерство". Франция приняла важное решение по Украине

Как сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным предприятием запустит производство беспилотников в Украине.
Главные тезисы
- Лекорню заявил, что украинцы лучше французов в разработке дронов, а также в формировании доктрины их применения.
- Пока нет необходимости просить французских граждан работать на производственной линии в Украине.
Франция углубляет сотрудничество с Украиной
Себастьян Лекорню ясно дал понять, что французские автомобильные и оборонные компании будут производить дроны на украинской территории.
По убеждению министра, речь пойдет о действительно "взаимовыгодном" партнерстве с Киевом.
Что важно понимать, пока команда Макрона не уточнила тип дронов, однако дала понять, что они будут предназначаться для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Лекорню добавил, что эти дроны будут доступны и для вооруженных сил его страны, чтобы они "имели постоянную тактическую и оперативную подготовку, отвечающую реалиям" войны в Украине.
Как отметил министр, Украина будет предоставлять обратную связь по использованию этих дронов в боевых условиях.
Лекорню также подчеркнул, что нет необходимости просить французских граждан работать на производственной линии в Украине.
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