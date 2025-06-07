"Абсолютно нове партнерство". Франція ухвалила важливе рішення щодо України

Як повідомив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню, французький автовиробник у співпраці з оборонним підприємством запустить виробництво безпілотників в Україні.
Головні тези:
- Лекорню заявив, що українці кращі за французів у розробці дронів, а також у формуванні доктрини їхнього застосування.
- Наразі немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні.
Франція поглиблює співпрацю з Україною
Себастьян Лекорню чітко дав зрозуміти, що французькі автомобільні та оборонні компанії вироблятимуть дрони на українській території.
На переконання міністра, йтиметься про дійсно "взаємовигідне" партнерство з Києвом.
Що важливо розуміти, поки команда Макрона не уточнила тип дронів, проте дала зрозуміти, що вони призначатимуться для Збройних Сил України.
Окрім того, Лекорню додав, що ці дрони будуть доступними й для збройних сил його країни, аби вони "мали постійну тактичну й оперативну підготовку, що відповідає реаліям" війни в Україні.
Як зазначив міністр, Україна надаватиме зворотний зв’язок щодо використання цих дронів у бойових умовах.
Лекорню також наголосив, що немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-