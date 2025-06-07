"Абсолютно нове партнерство". Франція ухвалила важливе рішення щодо України
Категорія
Технології
Дата публікації

"Абсолютно нове партнерство". Франція ухвалила важливе рішення щодо України

Франція поглиблює співпрацю з Україною
Джерело:  Le Monde

Як повідомив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню, французький автовиробник у співпраці з оборонним підприємством запустить виробництво безпілотників в Україні.

Головні тези:

  • Лекорню заявив, що українці кращі за французів у розробці дронів, а також у формуванні доктрини їхнього застосування.
  • Наразі немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні.

Франція поглиблює співпрацю з Україною

Себастьян Лекорню чітко дав зрозуміти, що французькі автомобільні та оборонні компанії вироблятимуть дрони на українській території.

На переконання міністра, йтиметься про дійсно "взаємовигідне" партнерство з Києвом.

Ми запускаємо абсолютно нове партнерство, в межах якого велика французька автомобільна компанія об'єднає зусилля з французьким оборонним малим або середнім підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів.

Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню

Глава Міноборони Франції

Що важливо розуміти, поки команда Макрона не уточнила тип дронів, проте дала зрозуміти, що вони призначатимуться для Збройних Сил України.

Окрім того, Лекорню додав, що ці дрони будуть доступними й для збройних сил його країни, аби вони "мали постійну тактичну й оперативну підготовку, що відповідає реаліям" війни в Україні.

Як зазначив міністр, Україна надаватиме зворотний зв’язок щодо використання цих дронів у бойових умовах.

Лекорню також наголосив, що немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні.

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