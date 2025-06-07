Естонія, Латвія й Литва висунули вимогу НАТО та ЄС щодо України

Дипломати Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою щодо повної підтримки України у війні з Росією, а також її членства у Європейському Союзі та НАТО. Таку вимогу озвучили Комітети у закордонних справах парламентів країн Балтії.

Чого добиваються Естонія, Латвія й Литва

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник комітету закордонних справ литовського парламенту Жигімантас Павільоніс.

Останній звернув увагу світу на те, що саме вступ України в НАТО забезпечить міцну основу для євроатлантичної безпеки.

Дипломат закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що повномасштабна війна Росії є грубим порушенням міжнародного права, Статуту ООН та базових норм прав людини.

У заяві країн Балтії закріплені 5 ключових зобов’язань: