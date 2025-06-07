Естонія, Латвія й Литва висунули вимогу НАТО та ЄС щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації

Естонія, Латвія й Литва висунули вимогу НАТО та ЄС щодо України

Україна
Джерело:  online.ua

Дипломати Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою щодо повної підтримки України у війні з Росією, а також її членства у Європейському Союзі та НАТО. Таку вимогу озвучили Комітети у закордонних справах парламентів країн Балтії.

Головні тези:

  • Країни Балтії виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО.
  • Вони також обіцяють посилювати дипломатичний тиск на Росію.

Чого добиваються Естонія, Латвія й Литва

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник комітету закордонних справ литовського парламенту Жигімантас Павільоніс.

Останній звернув увагу світу на те, що саме вступ України в НАТО забезпечить міцну основу для євроатлантичної безпеки.

Дипломат закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що повномасштабна війна Росії є грубим порушенням міжнародного права, Статуту ООН та базових норм прав людини.

У заяві країн Балтії закріплені 5 ключових зобов’язань:

  1. Підтримувати Україну до її остаточної перемоги;

  2. Сприяти вступу України до ЄС, з метою завершення переговорів до 2030 року та набуття повноправного членства;

  3. Підтримувати євроатлантичний курс України, з урахуванням рішень самітів НАТО у Бухаресті (2008), Вільнюсі (2023) та Вашингтоні (2024);

  4. Розвивати оборонну співпрацю з Україною, зокрема сприяти її приєднанню до Об’єднаних експедиційних сил (JEF) як кроку до глибшої інтеграції в сфері безпеки;

  5. Посилювати дипломатичний тиск на Росію — ізоляція в міжнародних організаціях, розширення санкцій та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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