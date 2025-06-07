Трамп цинічно звинуватив Україну в смертельних ударах з боку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп цинічно звинуватив Україну в смертельних ударах з боку РФ

The White House
Трамп вкотре оббрехав Україну
Read in English

Президент США Дональд Трамп безсоромно почав брехати, що Україна сама спровокувала російські удари по своїй території, здійснивши спецоперацію "Павутина". Очільник Білого дому ігнорує той факт, що Сили оборони України атакують лише військові об'єкти ворога, а армія РФ щодня вбиває цивільних.

Головні тези:

  • Трамп знову звинувачує у всьому Україну, яка просто намагається себе захистити.
  • Попри це, президент США вважає операцію СБУ “потужною і крутою”.

Трамп вкотре оббрехав Україну

Журналісти поцікавилися в американського лідера, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський.

Трамп ухилився від прямої та конкретної відповіді на це запитання.

Натомість він цинічно заявив, що знищення Україною частини ворожої авіації дало підставу російському диктатору Володимиру Путіну бомбардувати українські міста та цивільне населення.

Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: "Ось і все. Тепер буде удар.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як уже згадувалося раніше, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", внаслідок якої вдалося успішно літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.

Глава спецслужби Василь Малюк офіційно підтвердив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нищівні санкції Сенату США проти РФ. Що кажуть у Палати представників
Які шанси на ухвалення нових санкції проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна шокувала Росію арсеналом дронів — що далі
Україна нарощує свої можливості у війні дронів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Харків — є загиблі та постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Деталі масованої атаки РФ на Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?