Президент США Дональд Трамп безсоромно почав брехати, що Україна сама спровокувала російські удари по своїй території, здійснивши спецоперацію "Павутина". Очільник Білого дому ігнорує той факт, що Сили оборони України атакують лише військові об'єкти ворога, а армія РФ щодня вбиває цивільних.
Головні тези:
- Трамп знову звинувачує у всьому Україну, яка просто намагається себе захистити.
- Попри це, президент США вважає операцію СБУ “потужною і крутою”.
Трамп вкотре оббрехав Україну
Журналісти поцікавилися в американського лідера, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський.
Трамп ухилився від прямої та конкретної відповіді на це запитання.
Натомість він цинічно заявив, що знищення Україною частини ворожої авіації дало підставу російському диктатору Володимиру Путіну бомбардувати українські міста та цивільне населення.
Як уже згадувалося раніше, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", внаслідок якої вдалося успішно літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
Глава спецслужби Василь Малюк офіційно підтвердив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
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