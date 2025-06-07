Масштабна атака Росії на Харків — є загиблі та постраждалі

Уночі 7 червня російські загарбники знову завдали масованого удару по Харкову. Цього разу ворог використав дрони-камікадзе, керовані авіабомби та ракети. Згідно з останніми даними, троє цивільних загинули, ще 16 отримали поранення, серед них – двоє дітей.
Головні тези:
- Цього разу найбільше постраждали Київський та Основ’янський райони Харкова.
- Спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, під завалами можуть бути люди.
Деталі масованої атаки РФ на Харків
Про ситуацію в місті розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначив останній, армія РФ здійснила повітряний напад 53 безпілотниками типу "Шахед", 4 керованими авіаційними бомбами та однією ракетою.
Під удари ворога потрапили Київський та Основ’янський райони Харкова.
У Київському районі російські окупанти атакували цивільне підприємство.
Окрім того, вказано, що Основ’янському районі дрон поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок.
Вогонь охопив 12 квартир на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах — загальна площа займання склала 600 кв. м. З-під завалів рятувальники дістали жінку, якій надають медичну допомогу. Окрім того, згоріли два автомобілі.
Що важливо розуміти, внаслідок ворожої атаки в Основ’янському районі загинули троє людей, ще 16 отримали поранення.
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