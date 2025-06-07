Масштабна атака Росії на Харків — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Харків — є загиблі та постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Деталі масованої атаки РФ на Харків
Read in English

Уночі 7 червня російські загарбники знову завдали масованого удару по Харкову. Цього разу ворог використав дрони-камікадзе, керовані авіабомби та ракети. Згідно з останніми даними, троє цивільних загинули, ще 16 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Головні тези:

  • Цього разу найбільше постраждали Київський та Основ’янський райони Харкова.
  • Спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, під завалами можуть бути люди.

Деталі масованої атаки РФ на Харків

Про ситуацію в місті розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив останній, армія РФ здійснила повітряний напад 53 безпілотниками типу "Шахед", 4 керованими авіаційними бомбами та однією ракетою.

Під удари ворога потрапили Київський та Основ’янський райони Харкова.

У Київському районі російські окупанти атакували цивільне підприємство.

Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10 тисяч кв. м. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завалами можуть знаходитися люди.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Окрім того, вказано, що Основ’янському районі дрон поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Вогонь охопив 12 квартир на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах — загальна площа займання склала 600 кв. м. З-під завалів рятувальники дістали жінку, якій надають медичну допомогу. Окрім того, згоріли два автомобілі.

Що важливо розуміти, внаслідок ворожої атаки в Основ’янському районі загинули троє людей, ще 16 отримали поранення.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нищівні санкції Сенату США проти РФ. Що кажуть у Палати представників
Які шанси на ухвалення нових санкції проти РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія у 10 разів збільшить постачання дронів для України
Що відомо про новий план Британії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна шокувала Росію арсеналом дронів — що далі
Україна нарощує свої можливості у війні дронів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?