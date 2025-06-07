Масштабна атака Росії на Харків — є загиблі та постраждалі

Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10 тисяч кв. м. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завалами можуть знаходитися люди.