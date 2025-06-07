Масштабная атака России на Харьков — есть погибшие и пострадавшие

Ночью 7 июня российские захватчики снова нанесли массированный удар по Харькову. На этот раз враг использовал дроны-камикадзе, управляемые авиабомбы и ракеты. Согласно последним данным, трое гражданских погибли, еще 16 получили ранения, среди них двое детей.
Главные тезисы
- В этот раз больше всего пострадали Киевский и Основянский районы Харькова.
- Вспыхнул пожар на гражданском предприятии, под завалами могут находиться люди.
Детали массированной атаки РФ на Харьков
О ситуации в городе рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как отметил последний, армия РФ совершила воздушное нападение 53 беспилотниками типа "Шахед", 4 управляемыми авиационными бомбами и одной ракетой.
Под удары врага попали Киевский и Основянский районы Харькова.
В Киевском районе российские оккупанты атаковали гражданское предприятие.
Кроме того, указано, что в Основянском районе дрон попал в девятиэтажный жилой дом.
Огонь охватил 12 квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах — общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Из-под завалов спасатели извлекли женщину, которой оказывают медицинскую помощь. Кроме того, сгорели два автомобиля.
Что важно понимать, в результате вражеской атаки в Основянском районе погибли три человека, еще 16 получили ранения.
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