Масштабная атака России на Харьков — есть погибшие и пострадавшие

Ночью 7 июня российские захватчики снова нанесли массированный удар по Харькову. На этот раз враг использовал дроны-камикадзе, управляемые авиабомбы и ракеты. Согласно последним данным, трое гражданских погибли, еще 16 получили ранения, среди них двое детей.

Детали массированной атаки РФ на Харьков

О ситуации в городе рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отметил последний, армия РФ совершила воздушное нападение 53 беспилотниками типа "Шахед", 4 управляемыми авиационными бомбами и одной ракетой.

Под удары врага попали Киевский и Основянский районы Харькова.

В Киевском районе российские оккупанты атаковали гражданское предприятие.

Предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10 тысяч кв. м. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Кроме того, указано, что в Основянском районе дрон попал в девятиэтажный жилой дом.

Огонь охватил 12 квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах — общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Из-под завалов спасатели извлекли женщину, которой оказывают медицинскую помощь. Кроме того, сгорели два автомобиля.