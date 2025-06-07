Трамп цинично обвинил Украину в смертельных ударах со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп беззастенчиво начал врать, что Украина сама спровоцировала российские удары по своей территории, совершив спецоперацию "Паутина". Глава Белого дома игнорирует тот факт, что Силы обороны Украины атакуют только военные объекты врага, а армия РФ ежедневно убивает гражданских.
Главные тезисы
- Трамп снова обвиняет во всем Украину, которая просто пытается себя защитить.
- Несмотря на это, президент США считает операцию СБУ "мощной и крутой".
Трамп снова оболгал Украину
Журналисты поинтересовались у американского лидера, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский.
Трамп уклонился от прямого и конкретного ответа на этот вопрос.
В то же время он цинично заявил, что уничтожение Украиной части вражеской авиации дало основание российскому диктатору Владимиру Путину бомбить украинские города и гражданское население.
Как уже упоминалось ранее, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой удалось успешно самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
Глава спецслужбы Василий Малюк официально подтвердил, что в общей сложности речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
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