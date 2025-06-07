Трамп цинично обвинил Украину в смертельных ударах со стороны РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп цинично обвинил Украину в смертельных ударах со стороны РФ

The White House
Трамп снова оболгал Украину
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп беззастенчиво начал врать, что Украина сама спровоцировала российские удары по своей территории, совершив спецоперацию "Паутина". Глава Белого дома игнорирует тот факт, что Силы обороны Украины атакуют только военные объекты врага, а армия РФ ежедневно убивает гражданских.

Главные тезисы

  • Трамп снова обвиняет во всем Украину, которая просто пытается себя защитить.
  • Несмотря на это, президент США считает операцию СБУ "мощной и крутой".

Трамп снова оболгал Украину

Журналисты поинтересовались у американского лидера, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп уклонился от прямого и конкретного ответа на этот вопрос.

В то же время он цинично заявил, что уничтожение Украиной части вражеской авиации дало основание российскому диктатору Владимиру Путину бомбить украинские города и гражданское население.

Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку минувшей ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: Вот и все. Теперь будет удар.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как уже упоминалось ранее, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой удалось успешно самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.

Глава спецслужбы Василий Малюк официально подтвердил, что в общей сложности речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сокрушительные санкции Сената США против РФ. Что говорят в Палате представителей
Какие шансы на принятие новых санкций против РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина шокировала Россию арсеналом дронов — что дальше
Украина наращивает свои возможности в войне дронов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная атака России на Харьков — есть погибшие и пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Детали массированной атаки РФ на Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?