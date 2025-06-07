Трамп цинично обвинил Украину в смертельных ударах со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп беззастенчиво начал врать, что Украина сама спровоцировала российские удары по своей территории, совершив спецоперацию "Паутина". Глава Белого дома игнорирует тот факт, что Силы обороны Украины атакуют только военные объекты врага, а армия РФ ежедневно убивает гражданских.

Трамп снова оболгал Украину

Журналисты поинтересовались у американского лидера, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп уклонился от прямого и конкретного ответа на этот вопрос.

В то же время он цинично заявил, что уничтожение Украиной части вражеской авиации дало основание российскому диктатору Владимиру Путину бомбить украинские города и гражданское население.

Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку минувшей ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: Вот и все. Теперь будет удар. Дональд Трамп Президент США

Как уже упоминалось ранее, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой удалось успешно самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.