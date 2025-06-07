Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35

Утром 7 июня благодаря слаженным действиям Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.
Главные тезисы
- Примечательно, что истребитель Су-35 уничтожили на вражеской территории.
- Это первый сбитый самолет россиян после операции "Паутина".
Что известно о новом достижении ВСУ
С официальным заявлением на этот счет выступило Командование Воздушных сил ВСУ.
По его словам, вражеский истребитель удалось уничтожить в Курской области России, то есть на территории врага.
Что важно понимать, это первый уничтоженный вражеский самолет после масштабной операции "Паутина", которую 1 июня 2025 года успешно осуществила Служба безопасности Украины.
Недавно СБУ показала уникальные кадры спецоперации, в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.
Следует отметить, что существенная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.
В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-