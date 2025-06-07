Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35
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Украина
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Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35

Воздушные Силы ВСУ
Что известно о новом достижении ВСУ
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Утром 7 июня благодаря слаженным действиям Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Главные тезисы

  • Примечательно, что истребитель Су-35 уничтожили на вражеской территории.
  • Это первый сбитый самолет россиян после операции "Паутина".

Что известно о новом достижении ВСУ

С официальным заявлением на этот счет выступило Командование Воздушных сил ВСУ.

По его словам, вражеский истребитель удалось уничтожить в Курской области России, то есть на территории врага.

Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе! — сказано в заявлении.

Что важно понимать, это первый уничтоженный вражеский самолет после масштабной операции "Паутина", которую 1 июня 2025 года успешно осуществила Служба безопасности Украины.

Недавно СБУ показала уникальные кадры спецоперации, в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.

Следует отметить, что существенная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".

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