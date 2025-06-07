Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35

Що відомо про нове досягнення ЗСУ

З офіційною заявою з цього приводу виступило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, ворожий винищувач вдалося знищити у Курській області Росії — тобто на території ворога.

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги! — йдеться в заяві. Поширити

Що важливо розуміти, це перший знищений ворожий літак після масштабної операції “Павутина”, яку 1 червня 2025 успішно здійснила Служба безпеки України.

Нещодавно СБУ показала унікальні кадри спецоперації, у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ.

Варто зазначити, що суттєва частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.