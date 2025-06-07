Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35

Вранці 7 червня завдяки злагодженим діям Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.
Головні тези:
- Примітно те, що винищувач Су-35 знищили на ворожій території.
- Це перший збитий літак росіян після операції “Павутина”.
Що відомо про нове досягнення ЗСУ
З офіційною заявою з цього приводу виступило Командування Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, ворожий винищувач вдалося знищити у Курській області Росії — тобто на території ворога.
Що важливо розуміти, це перший знищений ворожий літак після масштабної операції “Павутина”, яку 1 червня 2025 успішно здійснила Служба безпеки України.
Нещодавно СБУ показала унікальні кадри спецоперації, у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ.
Варто зазначити, що суттєва частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.
Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: “Олєнья”, “Іваново”, “Дягілєво” та “Бєлая”.
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