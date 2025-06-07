Повітряний бій Росії та України — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки Росії на Україну

Протягом ночі 6 і 7 червня російські загарбники здійснювали нову атаку на мирні українські міста та села 215-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 174 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Атаку противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.

Подробиці нової атаки Росії на Україну

Цього разу ворог здійснював повітряний напад:

  • 206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму;

  • 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. — РФ;

  • 6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;

  • 1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл. — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

  • 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

  • 6 керованих ракет Х-59/69;

  • 1 крилату ракету Іскандер-К.

Також вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.

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