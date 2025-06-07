Воздушный бой России и Украины — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушный бой России и Украины — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки России на Украину
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В течение ночи 6 и 7 июня российские захватчики совершили новую атаку на мирные украинские города и села 215 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 174 вражеские цели.

Главные тезисы

  • Атаку противника отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломков) в 7 локациях.

Подробности новой атаки России на Украину

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

  • 206 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

  • 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. — РФ;

  • 6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;

  • 1 крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл. — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:

  • 87 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • 6 управляемых ракет Х-59/69;

  • 1 крылатую ракету Искандер-К.

Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломков) в 7 локациях.

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