Воздушный бой России и Украины — как отработала ПВО

В течение ночи 6 и 7 июня российские захватчики совершили новую атаку на мирные украинские города и села 215 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 174 вражеские цели.
Главные тезисы
- Атаку противника отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломков) в 7 локациях.
Подробности новой атаки России на Украину
На этот раз враг совершал воздушное нападение:
206 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;
2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. — РФ;
6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;
1 крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл. — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:
87 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
6 управляемых ракет Х-59/69;
1 крылатую ракету Искандер-К.
Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломков) в 7 локациях.
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