Воздушный бой России и Украины — как отработала ПВО

В течение ночи 6 и 7 июня российские захватчики совершили новую атаку на мирные украинские города и села 215 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 174 вражеские цели.

Подробности новой атаки России на Украину

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

206 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. — РФ;

6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;

1 крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл. — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:

87 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

6 управляемых ракет Х-59/69;

1 крылатую ракету Искандер-К.

Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломков) в 7 локациях.