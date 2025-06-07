"Ми не діти з Путіним". Зеленський жорстко відповів Трампу
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Політика
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"Ми не діти з Путіним". Зеленський жорстко відповів Трампу

Зеленський відреагував на скандальні слова Трампа
Джерело:  ABC News

Український лідер Володимир Зеленський не приховує, що його обурила нова заява американського колеги Дональда Трампа. Як відомо, останній цинічно заявив, що Україна та Росія "поводять себе як діти".

Головні тези:

  • За словами Зеленського, Трамп не може осмислити весь біль українського народу.
  • Він також нагадав, скільки дітей загинули через дії росіян.

Зеленський відреагував на скандальні слова Трампа

Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі останніх подій глава держави дійшов висновку, що Дональд Трамп досі не усвідомив масштабів трагедії та горя, з якими зіткнулася українська нація.

Зеленський описав ЗМІ "безмежний" біль українського батька, який втратив дружину та трьох дітей внаслідок ракетного удару.

Він просто сказав: "Щоранку, коли я прокидаюся, я шукаю свою родину — я шукаю всюди в квартирі… Мені досі здається, що це був кошмар… поганий сон”, — розповів український лідер.

Володимир Зеленський також закликав світ не ігнорувати той факт, що 631 українська дитина загинула через агресію РФ.

І справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не перебуває тут, у країні, за тисячі миль кілометрів, — вони не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль, — додав президент.

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