"Ми не діти з Путіним". Зеленський жорстко відповів Трампу

Український лідер Володимир Зеленський не приховує, що його обурила нова заява американського колеги Дональда Трампа. Як відомо, останній цинічно заявив, що Україна та Росія "поводять себе як діти".
Головні тези:
- За словами Зеленського, Трамп не може осмислити весь біль українського народу.
- Він також нагадав, скільки дітей загинули через дії росіян.
Зеленський відреагував на скандальні слова Трампа
На тлі останніх подій глава держави дійшов висновку, що Дональд Трамп досі не усвідомив масштабів трагедії та горя, з якими зіткнулася українська нація.
Зеленський описав ЗМІ "безмежний" біль українського батька, який втратив дружину та трьох дітей внаслідок ракетного удару.
Володимир Зеленський також закликав світ не ігнорувати той факт, що 631 українська дитина загинула через агресію РФ.
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