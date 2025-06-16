Росія запропонувала Україні цинічну схему обміну викрадених дітей

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що країна-агресорка РФ пропонувала обмінювати українських військовополонених на викрадених з України дітей. Президент наголосив, що це пряме порушення міжнародного права.
Головні тези:
- Кремль вкотре продемонстрував нешанобливе ставлення до гуманітарних питань та прав дітей.
- Київ залучає до процесу порятунку викрадених Росією дітей багатьох союзників.
Росія не хоче повертати викрадених дітей
Про цинічну пропозицію Кремля український лідер розповів під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
Як зазначив глава держави, він та його команда активно залучають велику кількість країн і ініціативних людей до процесу повернення дітей.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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