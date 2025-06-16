Росія запропонувала Україні цинічну схему обміну викрадених дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія запропонувала Україні цинічну схему обміну викрадених дітей

Володимир Зеленський
Росія не хоче повертати викрадених дітей
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Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що країна-агресорка РФ пропонувала обмінювати українських військовополонених на викрадених з України дітей. Президент наголосив, що це пряме порушення міжнародного права.

Головні тези:

  • Кремль вкотре продемонстрував нешанобливе ставлення до гуманітарних питань та прав дітей.
  • Київ залучає до процесу порятунку викрадених Росією дітей багатьох союзників.

Росія не хоче повертати викрадених дітей

Про цинічну пропозицію Кремля український лідер розповів під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Росіяни пропонували, що ми даємо їм військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і поза міжнародним правом. Ну це в їх дусі життя. І тому дітей треба повертати, і тут, напевно, потрібне мистецтво дипломатії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, він та його команда активно залучають велику кількість країн і ініціативних людей до процесу повернення дітей.

І тому ми залучаємо так багато країн, так багато ініціативних людей, які потроху, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей, — наголосив Зеленський.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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