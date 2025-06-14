Зеленский анонсировал новые обмены военнопленными с Россией

На следующей неделе продолжатся обмены военнопленными между Украиной и Россией в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Зеленский заявил о договоренностях с РФ о новых обменах военнопленными

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Сегодня еще один обмен, уже четвертый за неделю. Очень важно — мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров — армии, пограничников. Конечно, также в этом обмене сегодня солдаты и сержанты. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент напомнил, что многие воины содержались в российском плену еще с 2022 года. Это защитники Мариуполя, "Азовстали", бойцы по другим направлениям боевых действий.

Как отметил Президент, они уже дома в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений после жестких условий плена в России.

По словам Зеленского, состояния возвращенных военных действительно очень тяжелые.

Глава государства проинформировал, что идет работа над тем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе.

Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть. Поделиться

Глава государства добавил: "Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит и выполнит так, как договаривались".