Зеленский анонсировал новые обмены военнопленными с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал новые обмены военнопленными с Россией

Владимир Зеленский
Зеленский
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На следующей неделе продолжатся обмены военнопленными между Украиной и Россией в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский сообщил о продолжении обменов военнопленными между Украиной и Россией на следующей неделе.
  • Украинские офицеры, солдаты и сержанты возвращаются домой после условий плена в России, им оказывается необходимая помощь.
  • Зеленский отметил успешный обмен военнопленными, включая защитников Мариуполя и бойцов других направлений боевых действий.

Зеленский заявил о договоренностях с РФ о новых обменах военнопленными

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Сегодня еще один обмен, уже четвертый за неделю. Очень важно — мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров — армии, пограничников. Конечно, также в этом обмене сегодня солдаты и сержанты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент напомнил, что многие воины содержались в российском плену еще с 2022 года. Это защитники Мариуполя, "Азовстали", бойцы по другим направлениям боевых действий.

Как отметил Президент, они уже дома в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений после жестких условий плена в России.

По словам Зеленского, состояния возвращенных военных действительно очень тяжелые.

Глава государства проинформировал, что идет работа над тем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе.

Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть.

Глава государства добавил: "Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит и выполнит так, как договаривались".

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