Зеленский анонсировал новые обмены военнопленными с Россией

На следующей неделе продолжатся обмены военнопленными между Украиной и Россией в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Главные тезисы
- Президент Зеленский сообщил о продолжении обменов военнопленными между Украиной и Россией на следующей неделе.
- Украинские офицеры, солдаты и сержанты возвращаются домой после условий плена в России, им оказывается необходимая помощь.
- Зеленский отметил успешный обмен военнопленными, включая защитников Мариуполя и бойцов других направлений боевых действий.
Зеленский заявил о договоренностях с РФ о новых обменах военнопленными
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
Президент напомнил, что многие воины содержались в российском плену еще с 2022 года. Это защитники Мариуполя, "Азовстали", бойцы по другим направлениям боевых действий.
Как отметил Президент, они уже дома в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений после жестких условий плена в России.
По словам Зеленского, состояния возвращенных военных действительно очень тяжелые.
Глава государства проинформировал, что идет работа над тем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе.
Глава государства добавил: "Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит и выполнит так, как договаривались".
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