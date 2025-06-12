Украина провела второй этап масштабного обмена военнопленными с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Украина провела второй этап масштабного обмена военнопленными с Россией

Владимир Зеленский
обмен
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Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле в ходе второго раунда переговоров. Стороны 12 июня вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.

Главные тезисы

  • Украина и РФ провели второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле.
  • На этом этапе были возвращены домой раненые и тяжелораненые бойцы из различных вооруженных подразделений Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность оказания необходимой помощи и поддержки украинским воинам после возвращения из плена.

Украина провела новый обмен военнопленными с Россией

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня домой вернули воинов нашей армии, нацгвардейцев, пограничников. Все они нуждаются в лечении, и, как отметил глава государства, им обязательно будет предоставлена необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждый был дома, в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Таким образом, как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня была возвращена из российской неволи группа защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные".

Наши дома

Среди возвращенных домой военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Наши дома

Среди уволенных сегодня защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.

Вообще домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе, — отметили в Координационном штабе.

Там добавили, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих младше 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.

Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап увольнения украинских защитников.

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