Украина провела второй этап масштабного обмена военнопленными с Россией

Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле в ходе второго раунда переговоров. Стороны 12 июня вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.
Главные тезисы
- Украина и РФ провели второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле.
- На этом этапе были возвращены домой раненые и тяжелораненые бойцы из различных вооруженных подразделений Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность оказания необходимой помощи и поддержки украинским воинам после возвращения из плена.
Украина провела новый обмен военнопленными с Россией
Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня домой вернули воинов нашей армии, нацгвардейцев, пограничников. Все они нуждаются в лечении, и, как отметил глава государства, им обязательно будет предоставлена необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Таким образом, как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня была возвращена из российской неволи группа защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные".
Среди уволенных сегодня защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава.
Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.
Вообще домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе, — отметили в Координационном штабе.
Там добавили, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих младше 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.
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