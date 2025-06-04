Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией

Что известно о предстоящем обмене пленными
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Источник:  Суспільне

Глава государства Владимир Зеленский объявил, что в ближайшие дни есть шанс вернуть из российского плена еще несколько сот украинских пленных. По крайней мере, власти РФ утверждают, что готовы к такому обмену.

Главные тезисы

  • Украина питает надежду, что сможет вернуть 500 защитников.
  • Также есть договоренности с Россией по обмену телами.

Что известно о предстоящем обмене пленными

По словам украинского лидера, вполне вероятно, что он состоится 7 и 8 июня.

Россия пообещала вернуть Украине 500 защитников.

На этом фоне президент подтвердил, что 4 июня Киев и Москва провели консультации по обмену военнопленными.

Также глава государства добавил, что об обмене договорились во время 2-го раунда переговоров в Стамбуле.

Российская сторона сообщила, что сможет передать 500 украинских военных из договоренной тысячи. Украинская сторона готова к обмену соответствующим количеством. Однако списки мы еще не получили, что вызывает беспокойство. В отличие от предыдущих переговоров в Стамбуле (16 мая — ред.), на этот раз мы договорились об их предварительном предоставлении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, официальная Москва пообещала, что списки будут переданы заранее, но до сих пор их нет, что говорит о новых задержках.

Кроме того, Зеленский подтвердил договоренности по обмену телами.

Указано, что страна-агрессорка идентифицировала только 15–20% находящихся в ее распоряжении погибших.

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