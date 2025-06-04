Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией

Глава государства Владимир Зеленский объявил, что в ближайшие дни есть шанс вернуть из российского плена еще несколько сот украинских пленных. По крайней мере, власти РФ утверждают, что готовы к такому обмену.
Главные тезисы
- Украина питает надежду, что сможет вернуть 500 защитников.
- Также есть договоренности с Россией по обмену телами.
Что известно о предстоящем обмене пленными
По словам украинского лидера, вполне вероятно, что он состоится 7 и 8 июня.
Россия пообещала вернуть Украине 500 защитников.
На этом фоне президент подтвердил, что 4 июня Киев и Москва провели консультации по обмену военнопленными.
Также глава государства добавил, что об обмене договорились во время 2-го раунда переговоров в Стамбуле.
По словам главы государства, официальная Москва пообещала, что списки будут переданы заранее, но до сих пор их нет, что говорит о новых задержках.
Кроме того, Зеленский подтвердил договоренности по обмену телами.
Указано, что страна-агрессорка идентифицировала только 15–20% находящихся в ее распоряжении погибших.
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