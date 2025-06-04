Россия за месяц потеряла 453 млрд рублей — известны причины

Западные аналитики и журналисты обратили внимание на то, что ликвидные активы Российского фонда национального благосостояния - резервного фонда страны на "черный день" - за последние несколько недель обеднели на 14%.
Главные тезисы
- Россия обеднела еще на 453 млрд рублей за месяц из-за войны против Украины.
- Ликвидные активы фонда снизились на 68% с момента начала полномасштабного вторжения РФ.
Кремль теряет все больше денег
Такое резкое сокращение российских ликвидных активов за короткое время имеет свои причины.
В первую очередь, речь идет о серьезном наращивании расходов на войну против Украины.
Минфин России даже не скрывает тот факт, что доступные ресурсы фонда сократились за месяц до 2,8 трлн рублей (35,7 млрд долларов).
Де-факто это знаменует потерю 453,8 млрд. рублей (5,8 млрд. долларов), которые могли бы быть использованы для финансирования бюджетного дефицита.
Информационное агентство Bloomberg пришло к выводу, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ликвидные активы фонда сократились на 68%.
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