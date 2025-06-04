Россия за месяц потеряла 453 млрд рублей — известны причины
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Экономика
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Россия за месяц потеряла 453 млрд рублей — известны причины

Кремль теряет все больше денег
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Источник:  Bloomberg

Западные аналитики и журналисты обратили внимание на то, что ликвидные активы Российского фонда национального благосостояния - резервного фонда страны на "черный день" - за последние несколько недель обеднели на 14%.

Главные тезисы

  • Россия обеднела еще на 453 млрд рублей за месяц из-за войны против Украины.
  • Ликвидные активы фонда снизились на 68% с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Кремль теряет все больше денег

Такое резкое сокращение российских ликвидных активов за короткое время имеет свои причины.

В первую очередь, речь идет о серьезном наращивании расходов на войну против Украины.

Минфин России даже не скрывает тот факт, что доступные ресурсы фонда сократились за месяц до 2,8 трлн рублей (35,7 млрд долларов).

Де-факто это знаменует потерю 453,8 млрд. рублей (5,8 млрд. долларов), которые могли бы быть использованы для финансирования бюджетного дефицита.

Информационное агентство Bloomberg пришло к выводу, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ликвидные активы фонда сократились на 68%.

Планы по пополнению резервов в этом году за счет избыточных доходов от нефти и газа сорваны из-за падения цен на сырую нефть, вызванного торговой войной президента США Дональда Трампа.

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