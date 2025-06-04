Росія лише за місяць втратила 453 млрд рублів — відомі причини
Категорія
Економіка
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Росія лише за місяць втратила 453 млрд рублів — відомі причини

Путін
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Джерело:  Bloomberg

Західні аналітики та журналісти звернули увагу на те, що ліквідні активи Російського фонду національного добробуту — резервного фонду країни на “чорний день” — протягом останніх кількох тижнів збідніли на 14%.

Головні тези:

  • Росія збідніла ще на 453 млрд рублів за місяць через війну проти України.
  • Ліквідні активи фонду зменшилися на 68% з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Таке різке скорочення російських ліквідних активів за короткий проміжок часу має свої причини.

Насамперед йдеться про серйозне нарощення витрат на війну проти України. Окрему роль у цьому процесі відіграло й падіння цін на нафту.

Мінфін Росії навіть не приховує той факт, що легкодоступні ресурси фонду скоротилися за місяць до 2,8 трлн рублів (35,7 млрд доларів).

Де-факто це знаменує втрату 453,8 млрд рублів (5,8 млрд доларів), які могли б бути використані для фінансування бюджетного дефіциту.

Інформаційна агенція Bloomberg дійшла висновку, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року ліквідні активи фонду скоротилися на 68%.

Плани з поповнення резервів цього року за рахунок надлишкових доходів від нафти і газу зірвано через падіння цін на сиру нафту, спричинене торговельною війною президента США Дональда Трампа.

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