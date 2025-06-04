Росія лише за місяць втратила 453 млрд рублів — відомі причини

Західні аналітики та журналісти звернули увагу на те, що ліквідні активи Російського фонду національного добробуту — резервного фонду країни на “чорний день” — протягом останніх кількох тижнів збідніли на 14%.
Головні тези:
- Росія збідніла ще на 453 млрд рублів за місяць через війну проти України.
- Ліквідні активи фонду зменшилися на 68% з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.
Кремль втрачає дедалі більше грошей
Таке різке скорочення російських ліквідних активів за короткий проміжок часу має свої причини.
Насамперед йдеться про серйозне нарощення витрат на війну проти України. Окрему роль у цьому процесі відіграло й падіння цін на нафту.
Мінфін Росії навіть не приховує той факт, що легкодоступні ресурси фонду скоротилися за місяць до 2,8 трлн рублів (35,7 млрд доларів).
Де-факто це знаменує втрату 453,8 млрд рублів (5,8 млрд доларів), які могли б бути використані для фінансування бюджетного дефіциту.
Інформаційна агенція Bloomberg дійшла висновку, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року ліквідні активи фонду скоротилися на 68%.
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