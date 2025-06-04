Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими з Росією

Глава держави Володимир Зеленський оголосив, що найближчими днями є шанс повернути з російського полону ще кілька сотень українських полонених. Принаймні влада РФ стверджує, що готова до такого обміну.
Головні тези:
- Україна плекає надію, що зможе повернути 500 захисників.
- Також є домовленості з Росією щодо обміну тілами.
Що відомо про майбутній обмін полоненими
За словами українського лідера, цілком імовірно, що він відбудеться 7 та 8 червня.
Росія пообіцяла повернути Україні 500 оборонців.
На цьому тлі президент підтвердив, що 4 червня Київ та Москва провели консультації щодо обміну військовополоненими.
Також глава держави додав, що про обмін домовились під час 2 раунду переговорів у Стамбулі.
За словами глави держави, офіційна Москва пообіцяла, що списки будуть передані заздалегідь, але досі їх немає, що свідчить про нові затримки.
Окрім того, Зеленський підтвердив домовленості щодо обміну тілами.
Вказано, що країна-агресорка ідентифікувала лише 15–20% загиблих, які перебувають у її розпорядженні.
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