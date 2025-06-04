Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російського авіаконструкторського бюро "Туполєв" — джерела
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Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російського авіаконструкторського бюро "Туполєв" — джерела

кібератака
Джерело:  online.ua

ГУР атакувало ресурси конструкторського бюро "Туполєв" — провідної російської компанії з виробництва авіатехніки. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Українські кіберфахівці ГУР успішно атакували ресурси російського авіаконструкторського бюро Туполєв.
  • Зламані дані включають особисті дані персоналу, службове листування, резюме інженерів та іншу важливу інформацію.
  • Ця кібератака стала важливою перемогою для української розвідки, що може мати помітний вплив на діяльність КБ Туполєв та російську авіатехніку.

Кіберфахівці ГУР зламали ресурси провідного авіаконструкторського бюро РФ

Внаслідок кібератаки українським спецслужбам вдалося здобути важливу інформацію стратегічного рівня.

Йдеться про службове листування керівництва компанії, особисті дані персоналу конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів, службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань тощо.

Зламані Інтернет-ресурси “Туполєва”

Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі, — повідомили джерела.

Зламані Інтернет-ресурси “Туполєва”

Нагадаємо, зранку 30 травня Головне управління розвідки провело успішну операцію у російському Владивостоці: поблизу бухти Десантна відбулись два потужні вибухи.

Вибухи відбулись в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один — в районі КПП, другий — в місці перебування особового складу і командування військової частини.

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