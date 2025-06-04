Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російського авіаконструкторського бюро "Туполєв" — джерела

Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі, — повідомили джерела.