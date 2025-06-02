ГУР викрило схеми вербування Росією українців для шпигунства у Європі
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР викрило схеми вербування Росією українців для шпигунства у Європі

ГУР
ГУР
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Російські спецслужби намагаються вербувати українців для шпигунства в країнах ЄС. ГУР попереджає про нові схеми.

Головні тези:

  • Російські спецслужби намагаються вербувати українців для шпигунства в Європі, активізуючи нові схеми.
  • Українці з тимчасово окупованих територій особливо вразливі перед пропозиціями російської розвідки.
  • Співпраця з Росією в таких схемах може мати серйозні наслідки як для України, так і для країн ЄС.

ГУР розкрило деталі вербування українців Росією для шпигунства у Європі

Російські спецслужби активізували спроби вербування українських громадян для протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

За даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі за кордоном.

Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності — зокрема, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь держави-агресора.

У розвідці наголошують, що така діяльність є частиною гібридної війни, яку Росія веде не лише проти України, а й проти всієї Європи.

ГУР МО закликає українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронним органам країни перебування.

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