ГУР викрило схеми вербування Росією українців для шпигунства у Європі

Російські спецслужби намагаються вербувати українців для шпигунства в країнах ЄС. ГУР попереджає про нові схеми.

ГУР розкрило деталі вербування українців Росією для шпигунства у Європі

Російські спецслужби активізували спроби вербування українських громадян для протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

За даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі за кордоном.

Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності — зокрема, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь держави-агресора.

У розвідці наголошують, що така діяльність є частиною гібридної війни, яку Росія веде не лише проти України, а й проти всієї Європи. Поширити

ГУР МО закликає українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронним органам країни перебування.