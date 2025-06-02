ГУР разоблачило схемы вербовки Россией украинцев для шпионажа в Европе

ГУР раскрыло детали вербовки украинцев Россией для шпионажа в Европе

Российские спецслужбы активизировали попытки привлечения украинских граждан для противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

По данным ГУР, речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, оказавшихся в уязвимом положении за рубежом.

Им предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности — в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.

В разведке подчеркивают, что такая деятельность является частью гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и всей Европы. Поделиться

ГУР МО призывает украинцев быть бдительными и в случае попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно уведомлять об этом правоохранительные органы страны пребывания.