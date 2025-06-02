ГУР разоблачило схемы вербовки Россией украинцев для шпионажа в Европе

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев для шпионажа в странах ЕС.
Главные тезисы
- Российские спецслужбы активно вербуют украинцев для шпионажа в странах Европы, особенно с временно оккупированных территорий.
- Сотрудничество украинцев с Россией в незаконной деятельности может нанести ущерб не только Украине, но и странам Европейского Союза.
- ГУР МО призывает украинцев быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительной активности со стороны участников вербовки.
ГУР раскрыло детали вербовки украинцев Россией для шпионажа в Европе
Российские спецслужбы активизировали попытки привлечения украинских граждан для противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.
По данным ГУР, речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, оказавшихся в уязвимом положении за рубежом.
Им предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности — в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.
ГУР МО призывает украинцев быть бдительными и в случае попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно уведомлять об этом правоохранительные органы страны пребывания.
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