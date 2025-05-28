Имитация помощи украинским пленникам. У ГУР раскрыли действия псевдогуманитарных организаций России
Категория
Мир
Дата публикации

Имитация помощи украинским пленникам. У ГУР раскрыли действия псевдогуманитарных организаций России

ГУР
пленные
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На территории России действуют псевдогуманитарные организации, которые контролируются спецслужбами и выдают себя за якобы заботящиеся украинские военнопленные структуры.

Главные тезисы

  • Псевдогуманитарные организации в России действуют под контролем спецслужб, выдавая себя за заботящихся про украинских пленных структуры.
  • Фейковые организации используются для сбора конфиденциальной информации через родственников украинских пленных, что может быть использовано против Украины.
  • ГУР призывает украинцев избегать контактов с подозрительными структурами и быть внимательными к подобным манипуляциям.

Липовый Красный Крест: в России действуют псевдогуманитарные организации

Об этом узнало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, эти фейковые образования выполняют сразу несколько задач: с одной стороны, имитируют оказание помощи украинским пленникам, а с другой — используются поводом для недопуска настоящих международных миссий к местам содержания.

На сегодняшний день есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.

Кроме дезинформации, такие фейковые организации используют родственников пленных как источник конфиденциальной информации. Их под видом "помощи" заставляют передавать данные, которые впоследствии могут быть использованы против Украины.

В разведке призывали украинцев быть бдительными и не контактировать с подозрительными структурами, даже если они называют себя "гуманитарными" или "правозащитными".

Единственным уполномоченным органом, занимающимся возвращением пленных, остается Координационный штаб по обращению с пленными.

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