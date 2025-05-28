Имитация помощи украинским пленникам. У ГУР раскрыли действия псевдогуманитарных организаций России

На территории России действуют псевдогуманитарные организации, которые контролируются спецслужбами и выдают себя за якобы заботящиеся украинские военнопленные структуры.
Главные тезисы
- Псевдогуманитарные организации в России действуют под контролем спецслужб, выдавая себя за заботящихся про украинских пленных структуры.
- Фейковые организации используются для сбора конфиденциальной информации через родственников украинских пленных, что может быть использовано против Украины.
- ГУР призывает украинцев избегать контактов с подозрительными структурами и быть внимательными к подобным манипуляциям.
Липовый Красный Крест: в России действуют псевдогуманитарные организации
Об этом узнало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
На сегодняшний день есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.
Кроме дезинформации, такие фейковые организации используют родственников пленных как источник конфиденциальной информации. Их под видом "помощи" заставляют передавать данные, которые впоследствии могут быть использованы против Украины.
Единственным уполномоченным органом, занимающимся возвращением пленных, остается Координационный штаб по обращению с пленными.
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