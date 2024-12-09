Падение Ил-76. РФ заявила о передаче Украине тела погибших — в Коордштабе отреагировали
Категория
Украина
Дата публикации

Падение Ил-76. РФ заявила о передаче Украине тела погибших — в Коордштабе отреагировали

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Падение Ил-76. РФ заявила о передаче Украине тела погибших — в Коордштабе отреагировали
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Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил, что РФ передала тела якобы погибших во время падения Ил-76 украинских защитников. Однако эти останки нуждаются в дополнительной идентификации.

Главные тезисы

  • Россия передала Украине тела якобы погибших украинских военных при падении Ил-76.
  • Идентификация останков требует дополнительных экспертиз, подтверждает Коордштаб по обращению с военнопленными.
  • Украинские военные взаимодействуют со всеми ведомствами по идентификации погибших.

В Коордштабе отреагировали на заявление РФ о возвращении тел из Ил-76

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства агрессора переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации.

По состоянию на сегодняшний день экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим, — заявили в Коордштабе.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавили, что отслеживают ситуацию и находятся во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.

К слову, 9 декабря уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые могли погибнуть во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января. Москалькова заявила, что присутствовала при передаче тел.

Падение Ил-76 в Белгородской области: что известно

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.

Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили, что в тот день готовился обмен.

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто именно мог действительно находиться на борту.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что украинских военнопленных на борту не было.

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