Падіння Іл-76. РФ заявила про передачу Україні тіла загиблих — у Коордштабі відреагували
Категорія
Україна
Дата публікації

Падіння Іл-76. РФ заявила про передачу Україні тіла загиблих — у Коордштабі відреагували

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Падіння Іл-76. РФ заявила про передачу Україні тіла загиблих — у Коордштабі відреагували

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що РФ передала тіла нібито загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників. Проте ці останки потребують додаткової ідентифікації.

Головні тези:

  • РФ заявила про нібито передачу тіл військовополонених українським органам, проте потрібна додаткова ідентифікація.
  • Коордштаб підтвердив повернення останків з Іл-76 та вказав на необхідність експертизи для визначення осіб.
  • Українські військові у Коордштабі вказали на взаємодію з усіма відомствами у справі ідентифікації загиблих.

У Коордштабі відреагували на заяву РФ про повернення тіл з Іл-76

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що під час останніх  репатріаційних заходів до України з держави агресора передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.

Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям, — заявили в Коордштабі.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що відстежують ситуацію та знаходяться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями.

До слова, 9 грудня, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, що могли загинути під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Москалькова заявила, що була присутня при передачі тіл.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.

Міноборони РФ заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили, що того дня готувався обмін.

Шеф української розвідки Кирило Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що українських військовополонених на борту не було.

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