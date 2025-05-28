Імітація допомоги українським бранцям. У ГУР розкрили дії псевдогуманітарних організацій Росії

На території Росії діють псевдогуманітарні організації, які контролюються спецслужбами і видають себе за структури, що нібито опікуються українськими військовополоненими.

Липовий Червоний Хрест: у Росії діють псевдогуманітарні організації

Про це дізналося Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, ці фейкові утворення виконують одразу кілька завдань: з одного боку, імітують надання допомоги українським бранцям, а з іншого — використовуються як привід для недопуску справжніх міжнародних місій до місць утримання. Поширити

На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

Окрім дезінформації, такі фейкові організації використовують родичів полонених як джерело конфіденційної інформації. Їх під виглядом "допомоги" змушують передавати дані, які згодом можуть бути використані проти України.

У розвідці закликали українців бути пильними та не контактувати з підозрілими структурами, навіть якщо ті називають себе "гуманітарними" або "правозахисними". Поширити

Єдиним уповноваженим органом, який займається поверненням полонених, залишається Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.