После взрыва гранаты 28 мая в Ставрополе погиб первый заместитель главы администрации и ветеран СВО Заур Гурциев. О нем известно, что он руководил воздушным нападением на Мариуполь весной 2022 года.
Главные тезисы
- Заур Гурциев, участвовавший в бомбардировке Мариуполя, погиб в результате взрыва в Ставрополе.
- Российские следователи рассматривают версию теракта в случившемся.
- Взрыв произошел на улице Чехова в Ставрополе, в результате погибли два человека, в том числе Заур Гурциев.
В Ставрополе взорвали майора, руководившего бомбардировкой Мариуполя
Российские следователи, конечно, рассматривают украинский след в версии теракта.
Как сообщали местные медиа, 28 мая в районе полуночи на улице Чехова у дома 85/19 в Ставрополе раздался взрыв. Очевидцы сообщали о человеке, взорвавшем гранату.
Происшествие рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел взрыв. В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.
Согласно информации, размещенной на сайте кадровой программы «Время героев», Гурциев возглавлял воздушный компонент «сделки по освобождению Мариуполя», где применил собственные разработки для улучшения технологии наведения ракет, что, как утверждается, позволило нанести удар по составу снабжения полка «Азов». Украина квалифицирует авиаудары Мариуполем как военное преступление
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