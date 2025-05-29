После взрыва гранаты 28 мая в Ставрополе погиб первый заместитель главы администрации и ветеран СВО Заур Гурциев. О нем известно, что он руководил воздушным нападением на Мариуполь весной 2022 года.

В Ставрополе взорвали майора, руководившего бомбардировкой Мариуполя

Российские следователи, конечно, рассматривают украинский след в версии теракта.

Как сообщали местные медиа, 28 мая в районе полуночи на улице Чехова у дома 85/19 в Ставрополе раздался взрыв. Очевидцы сообщали о человеке, взорвавшем гранату.

Происшествие рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел взрыв. В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

С сожалением сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. нацистов из Украины, — написал ставропольский губернатор. Поделиться

Военный преступник Заур Гурциев

Согласно информации, размещенной на сайте кадровой программы «Время героев», Гурциев возглавлял воздушный компонент «сделки по освобождению Мариуполя», где применил собственные разработки для улучшения технологии наведения ракет, что, как утверждается, позволило нанести удар по составу снабжения полка «Азов». Украина квалифицирует авиаудары Мариуполем как военное преступление