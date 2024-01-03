В войне против Украины ликвидирован еще один российский генерал

По информации российских СМИ, в развязанной Кремлем преступной войне против Украины был ликвидирован генерал оккупационной российской армии Игорь Трифонов, до этого руководивший правоохранительным ведомством в Екатеринбурге.

Что известно о ликвидации генерала Трифонова

Бывший глава УМВД в Екатеринбурге Игорь Трифонов, которого в 2022 году приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о взятке и незаконном хранении оружия, погиб на войне в Украине, - говорится в материале издания российского издания “Коммерсант”. Поделиться

По словам адвоката ликвидированного генерала Ольги Кезик, Трифонов долго пытался заключить контракт с минобороны страны-агрессорки и попасть на войну у него вышло только в конце декабря прошлого года.

В то же время адвокат добавила, что пока не получила официальных документов, подтверждающих увольнение Трифонова.

Адвокат добавила, что Трифонов хотел "победить". Жена ликвидированного генерала узнала о его смерти 2 января.

Что известно о генерале Трифонове

Игорь Трифонов возглавлял УМВД в Екатеринбурге с 2011 по 2017 год, после чего до 2019 года руководил ГУ МВД в Карачаево-Черкесии.

В августе 2022 года Трифонова признали виновным в незаконном хранении оружия и получении взятки за возбуждение уголовного дела по мошенничеству со средствами банка "Кольцо Урала".

В марте 2023 года приговор смягчились, а срок уменьшили на два месяца - до девяти лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

Что известно о последствиях возвращения в РФ бывших узников после войны против Украины

По информации Financial Times, российские преступники, освобожденные из мест лишения свободы для участия в войне против Украины, возвращаются в Россию и совершают зверства, пугая россиян.

Авторы материала отмечают, что жительница Калужской области Анна Болтынюк потеряла дочь в 2014 году, которая стала жертвой жестокого изнасилования и убийства.

Сейчас убийца и насильник после всего трех лет лишения свободы и участия в войне против Украины снова гуляет на свободе.

Убийца Евгений Татаринцев скрылся в прошлом году из тюремной колонии, которую, по сообщениям, лично посетил уже погибший лидер "Вагнера" Евгений Пригожин, стремясь завербовать людей в свою группировку.

Болтынюк неоднократно обращалась в федеральную тюремную систему с просьбой выяснить, где он находится, и в конце концов ей сообщили, что он помилован.

Татаринцев – один из тысяч заключенных, принявших предложение о помиловании в обмен на службу на поле боя в Украине.

Большинство из них вступили в войну против Украины вместе с "Вагнером", но часть присоединилась к отдельным группам, финансируемым министерством обороны, и пополнила ряды "пушечного мяса" для полномасштабной войны России против Украины.

В настоящее время бывшие заключенные возвращаются с войны в Украине в Россию, тогда как подавляющее большинство мобилизованных российских мужчин остаются на фронте, воюя по контрактам, дата завершения которых до сих пор неопределенна.

С зеками обращаются иначе: они считаются "добровольцами" и подписывают контракты всего на шесть месяцев.

Большинство из них возвращаются в те же населенные пункты, которые они терроризировали до ареста, а некоторые продолжают совершать преступления. Жертвы и их семьи в страхе наблюдают за тем, как помилованные преступники возвращаются в нормальную жизнь.

Им официально не сообщают, что преступников, сидевших в тюрьме десятилетиями, внезапно отпускают. Жертвы и их близкие узнают об этом по слухам или внезапно перестают получать небольшие суммы компенсаций, которые осужденные по решению суда должны высылать им из тюрьмы.

По всей России люди испытывают шок, обнаружив, что виновные во времени жутких убийствах вернулись в их населенный пункт.

В Бердске в прошлом месяце жители обнаружили, что мужчина, убивший женщину в 2019 году, чтобы украсть и продать ее машину, вернулся в город, когда его заметили как водителя в местном приложении для такси.

Николай Оголобяк из Ярославля отбывал 20-летний срок за участие в убийстве четырех подростков в рамках сатанинского ритуала, когда в его колонию в российской Арктике нагрянули представители Министерства обороны.

В ноябре жители Ярославля с ужасом обнаружили, что Оголобяк, которому сейчас 33 года, внезапно вернулся в город и стал свободным человеком.

Оголобяк был арестован в 2008 году после того, как он заманил двух молодых женщин в заброшенный район Ярославля, где он и его друзья устраивали сатанинский ритуал. Группа зарезала женщин, изуродовала их тела, а затем убила молодую пару, которая, как они боялись, сдала бы их полиции.

По его словам, он отправился на войну частично для того, чтобы раньше выйти из тюрьмы, но в основном, "чтобы искупить свои грехи, как говорится, потом и кровью".