У війні проти України ліквідовано ще одного російського генерала

За інформацією російських ЗМІ, у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України було ліквідовано генерала окупаційної російської армії Ігоря Трифонова, який до цього керував правоохоронним відомством у Єкатеринбурзі.

Що відомо про ліквідацію генерала Трифонова

Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні, - йдеться у матеріалі російського видання “Коммерсант” Поширити

За словами адвоката ліквідованого генерала Ольги Кезік, Трифонов тривалий час намагався укласти контракт з міноборони країни-агресорки і потрапити на війну в нього вийшло тільки наприкінці грудня минулого року.

Водночас адвокат додала, що поки не отримала офіційних документів, що підтверджують звільнення Трифонова.

Адвокат додала, що Трифонов хотів "перемогти". Дружина ліквідованого генерала дізналася про його смерть 2 січня.

Що відомо про генерала Трифонова

Ігор Трифонов очолював УМВС у Єкатеринбурзі з 2011 до 2017 року, після чого до 2019 року керував ГУ МВС у Карачаєво-Черкесії.

У серпні 2022 року Трифонова визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабара за порушення кримінальної справи щодо шахрайства з коштами банку "Кольцо Уралу".

У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на два місяці - до дев'яти років і чотирьох місяців колонії суворого режиму.

Що відомо про наслідки повернення до РФ колишніх в’язнів після війни проти України

За інформацією Financial Times, російські злочинці, звільненні з місць позбавлення волі для участі у війні проти України, повертаються до Росії і вчиняють звірства, лякаючи росіян.

Автори матеріалу зазначають, що мешканка Калузької області Анна Болтинюк втратила доньку у 2014 році, яка стала жертвою жорсткого згвалтування і вбивства.

Наразі вбивця і гвалтівник після усього трьох років позбавлення волі і участі у війні проти України знова гуляє на свободі.

Вбивця Євген Татаринцев зник в минулому році з тюремної колонії, яку, за повідомленнями, особисто відвідав вже загиблий лідер "Вагнера" Євген Пригожин, прагнучи завербувати людей в своє угруповання.

Болтинюк неодноразово зверталася до федеральної тюремної системи з проханням з'ясувати, де він знаходиться, і врешті-решт їй повідомили, що він помилуваний.

Татаринцев - один із тисяч ув'язнених, які прийняли пропозицію про помилування в обмін на службу на полі бою в Україні.

Більшість із них вступили у війну проти України разом із "Вагнером", але частина долучилися до окремих груп, що фінансуються міністерством оборони, та поповнила лави "гарматного м'яса" для повномасштабної війни Росії проти України.

Наразі колишні ув’язнені повертаються з війни в Україні до Росії, тоді як переважна більшість мобілізованих російських чоловіків залишається на фронті, вооючи за контрактами, дата завершення яких досі є невизначенною.

З зеками поводяться інакше: вони вважаються "добровольцями" і підписують контракти всього на шість місяців.

Більшість із них повертаються до тих самих населених пунктів, які вони тероризували до арешту, а деякі продовжують вчиняти злочини. Жертви та їхні сім'ї в страху спостерігають за тим, як помилувані злочинці повертаються до нормального життя.

Їм офіційно не повідомляють, що злочинців, що мали сидіти у в'язниці десятиліттями, раптово відпускають. Жертви та їхні близькі дізнаються про це з чуток або коли раптово перестають отримувати невеликі суми компенсацій, які засуджені за рішенням суду повинні висилати їм з в'язниці.

По всій Росії люди переживають шок, виявивши, що винні в часом моторошних вбивствах повернулися в їх населений пункт.

У Бердську минулого місяця жителі виявили, що чоловік, який убив жінку в 2019 році, щоб вкрасти і продати її машину, повернувся в місто, коли його помітили як водія в місцевому додатку для таксі.

Микола Оголобяк з Ярославля відбував 20-річний термін за участь у вбивстві чотирьох підлітків в рамках сатанинського ритуалу, коли в його колонію в російській Арктиці нагрянули представники Міністерства оборони.

У листопаді жителі Ярославля з жахом виявили, що Оголобяк, якому зараз 33 роки, раптово повернувся в місто і став вільною людиною.

Оголобяка заарештували в 2008 році після того, як він заманив двох молодих жінок в покинутий район Ярославля, де він і його друзі влаштовували сатанинський ритуал. Група зарізала жінок, понівечила їхні тіла, а потім вбила молоду пару, яка, як вони боялися, здала б їх поліції.

За його словами, він відправився на війну частково для того, щоб раніше вийти з в'язниці, але в основному, "щоб спокутувати свої гріхи, як то кажуть, потом і кров'ю".