ЗСУ ліквідували понад 7 тис військових РФ цього тижня — замглави Міноборони

Українські військові протягом тижня ліквідували більше 7 тис військових злочинної армії РФ та сотні одиниць ворожої техніки.
Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом тижня
За словами заступника керівника Міноборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, у період з 18 по 24 грудня українські військові ліквідували 7 тис 120 військових злочинців з армії РФ.
Втрати ворога у техніці склали:
119 танки;
196 бойових броньованих машин;
177 артилерійських систем;
девʼять РСЗВ;
дві установки ППО;
256 одиниць автотехніки;
35 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, як зазначив заступник міністра оборони, українськими військовими також було знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 ворожих БпЛа.
Що відомо про ситуацію в Авдіївці на Донеччині
За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, ситуація в районі міста залишається дуже складною і змінюється навіть не щодня, а через кожних кілька годин.
Він пояснив, що російські військові злочинці намагаються компенсувати тактичні провали за рахунок збілбшення артилерійських обстрілів.
Лише за минулу добу окупанти завдали по громаді 46 масованих ударів.
Водночас триває евакуація місцевого населення. Її часто скасовують, оскільки ворог не цурається бити по дорогах. Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1 тис 206 людей. За період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.
Наразі електропостачання та опалення у місті немає. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога.
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