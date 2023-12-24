ВСУ ликвидировали более 7 тыс военных РФ на этой неделе — замглавы Минобороны

Украинские военные в течение недели ликвидировали более 7 тыс. военных преступной армии РФ и сотни единиц вражеской техники.
Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение недели
По словам заместителя руководителя Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в период с 18 по 24 декабря украинские военные ликвидировали 7 тыс. 120 военных преступников из армии РФ.
Потери врага в технике составили:
119 танки;
196 боевых бронированных машин;
177 артиллерийских систем;
девять РСЗО;
две установки ПВО;
256 единиц автотехники;
35 единиц спецтехники.
Кроме этого, как отметил заместитель министра обороны, украинскими военными также были уничтожены 3 самолета, 4 ракеты и 126 вражеских БпЛа.
Что известно о ситуации в Авдеевке Донецкой области
По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, ситуация в районе города остается очень сложной и меняется даже не каждый день, а каждые несколько часов.
Он пояснил, что российские военные преступники пытаются компенсировать тактические провалы за счет увеличения артиллерийских обстрелов.
Только за минувшие сутки оккупанты нанесли по общине 46 массированных ударов.
В то же время идет эвакуация местного населения. Ее часто отменяют, поскольку враг не отказывается бить по дорогам. На сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1 тыс 206 человек. За период обострения в направлении населенного пункта покинули почти 350 человек.
Пока электроснабжения и отопления в городе нет. Последний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.
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