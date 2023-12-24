ВСУ ликвидировали более 7 тыс военных РФ на этой неделе — замглавы Минобороны

Украинские военные в течение недели ликвидировали более 7 тыс. военных преступной армии РФ и сотни единиц вражеской техники.

Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение недели

По словам заместителя руководителя Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в период с 18 по 24 декабря украинские военные ликвидировали 7 тыс. 120 военных преступников из армии РФ.

Потери врага в технике составили:

119 танки;

196 боевых бронированных машин;

177 артиллерийских систем;

девять РСЗО;

две установки ПВО;

256 единиц автотехники;

35 единиц спецтехники.

Кроме этого, как отметил заместитель министра обороны, украинскими военными также были уничтожены 3 самолета, 4 ракеты и 126 вражеских БпЛа.

Что известно о ситуации в Авдеевке Донецкой области

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, ситуация в районе города остается очень сложной и меняется даже не каждый день, а каждые несколько часов.

Действительно, ситуация очень непростая в нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень многое в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают, – отмечает Барабаш. Поделиться

Он пояснил, что российские военные преступники пытаются компенсировать тактические провалы за счет увеличения артиллерийских обстрелов.

Только за минувшие сутки оккупанты нанесли по общине 46 массированных ударов.

По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов – заезжаешь и картинка одна, а уезжаешь – уже другая. Город меняется не по дням, а по часам, - подчеркивает глава Авдеевской МВА. Поделиться

В то же время идет эвакуация местного населения. Ее часто отменяют, поскольку враг не отказывается бить по дорогам. На сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1 тыс 206 человек. За период обострения в направлении населенного пункта покинули почти 350 человек.

Пока электроснабжения и отопления в городе нет. Последний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.