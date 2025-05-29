Керував бомбардуванням Маріуполя. У Ставрополі підірвали ексмайора армії РФ Гурцієва — відео

Після вибуху гранати 28 травня у Ставрополі загинув перший заступник голови адміністрації та ветеран “СВО” Заур Гурцієв. Про нього відомо, що він керував повітряним нападом на Маріуполь навесні 2022 року.
Головні тези:
- Заур Гурцієв, який керував бомбардуванням Маріуполя, загинув унаслідок вибуху у Ставрополі.
- Російські слідчі розглядають версію теракту.
У Ставрополі підірвали майора, який керував бомбардуванням Маріуполя
Російські слідчі, звісно, розглядають “український слід” у версії теракту.
Як повідомляли місцеві медіа, 28 травня в районі опівночі на вулиці Чехова біля будинку 85/19 у Ставрополі пролунав вибух. Очевидці повідомляли про людину, яка підірвала гранату.
Надзвичайна подія поруч з житловим будинком по вул. Чехова 85/19, за попередніми даними, стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Видимих зовнішніх пошкоджень житлового будинку немає, постраждали кілька припаркованих поряд автомобілів, усі екстрені служби міста перебувають на місці. У причинах того, що сталося, розбираються правоохоронні органи.
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті кадрової програми «Час героїв», Гурцієв очолював повітряний компонент «операції зі звільнення Маріуполя», де застосував власні розробки для покращення технології наведення ракет, що, як стверджується, дозволило завдати удару по складу постачання полку «Азов». Україна кваліфікує авіаудари Маріуполем як воєнний злочин.
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