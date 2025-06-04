Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы российского авиаконструкторского бюро "Туполев" — источники

ГУР атаковало ресурсы конструкторского бюро "Туполев" - ведущей российской компании по производству авиатехники. Об этом сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Украинские киберспециалисты ГУР провели успешную атаку на ресурсы российского авиаконструкторского бюро Туполев, получив доступ к важным данным.
- Информация, полученная в результате кибератаки, включает личные данные персонала, служебную переписку, резюме инженеров, адреса и другие важные сведения.
- Полученные данные могут повлиять на деятельность авиаконструкторского бюро Туполев и российскую авиатехнику, открывая украинской разведке новые возможности.
Киберспециалисты ГУР взсломали ресурсы ведущего авиаконструкторского бюро РФ
В результате кибератаки украинским спецслужбам удалось получить важную информацию стратегического уровня.
Речь идет о служебной переписке руководства компании, личных данных персонала конструкторского бюро, адресах проживания, резюме инженеров и конструкторов, служебных данных о закупках, протоколах закрытых заседаний и т.д.
Напомним, утром 30 мая Главное управление разведки провело успешную операцию в российском Владивостоке: вблизи бухты Десантна произошли два мощных взрыва.
Взрывы произошли в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один — в районе КПП, второй — в месте нахождения личного состава и командования воинской части.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-