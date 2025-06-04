Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы российского авиаконструкторского бюро "Туполев" — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы российского авиаконструкторского бюро "Туполев" — источники

бюро
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Источник:  online.ua

ГУР атаковало ресурсы конструкторского бюро "Туполев" - ведущей российской компании по производству авиатехники. Об этом сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • Украинские киберспециалисты ГУР провели успешную атаку на ресурсы российского авиаконструкторского бюро Туполев, получив доступ к важным данным.
  • Информация, полученная в результате кибератаки, включает личные данные персонала, служебную переписку, резюме инженеров, адреса и другие важные сведения.
  • Полученные данные могут повлиять на деятельность авиаконструкторского бюро Туполев и российскую авиатехнику, открывая украинской разведке новые возможности.

Киберспециалисты ГУР взсломали ресурсы ведущего авиаконструкторского бюро РФ

В результате кибератаки украинским спецслужбам удалось получить важную информацию стратегического уровня.

Речь идет о служебной переписке руководства компании, личных данных персонала конструкторского бюро, адресах проживания, резюме инженеров и конструкторов, служебных данных о закупках, протоколах закрытых заседаний и т.д.

Сломанные Интернет-ресурсы "Туполева"

Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности, мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, непосредственно вовлеченных в обслуживание российской стратегической авиации. Результат, очевидно, будет заметен как на земле, так и на небе, — сообщили источники.

Сломанные Интернет-ресурсы "Туполева"

Напомним, утром 30 мая Главное управление разведки провело успешную операцию в российском Владивостоке: вблизи бухты Десантна произошли два мощных взрыва.

Взрывы произошли в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один — в районе КПП, второй — в месте нахождения личного состава и командования воинской части.

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