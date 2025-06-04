Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы российского авиаконструкторского бюро "Туполев" — источники

Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности, мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, непосредственно вовлеченных в обслуживание российской стратегической авиации. Результат, очевидно, будет заметен как на земле, так и на небе, — сообщили источники.