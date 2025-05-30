ГУР провело спецоперацию против морской пехоты РФ во Владивостоке — источники

Утром 30 мая прогремели два мощных взрыва в российском Владивостоке возле бухты Десантная - это стало следствием проведения успешной операции Главного управления разведки Украины, сообщает Online.UA со ссылкой на источники в ГУР.
Главные тезисы
- Воины ГУР поразили живую силу, военную технику и спецсредства противника.
- На этом фоне во Владивостоке объявили "режим контртеррористической операции".
Что известно о результатах новой спецоперации ГУР
Согласно данным инсайдеров в ГУР, произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926).
В этот раз под удары украинских разведчиков попал личный состав, военная техника и спецсредства российских захватчиков.
По словам местных жителей, на место происшествия прибыло по меньшей мере 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет.
Кроме того, удалось узнать, что с территории воинской части военными “Уралами” вывозят поврежденную технику.
Власти РФ традиционно лгут, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов, в результате которого никто не пострадал.
Стоит также отметить, что во Владивостоке объявлен “режим контртеррористической операции”.
ГУР обращает внимание на то, что 155 бригада морской пехоты активно участвует в боевых действиях против Украины. Так, известно о ее участии в боях в Мариуполе, Угледаре и на Курщине.
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