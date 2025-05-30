ГУР провело спецоперацію проти морської піхоти РФ у Владивостоці — джерела

Вранці 30 травня прогриміли два потужних вибухи в російському Владивостоку поблизу бухти Десантна — це стало наслідком проведення успішної операції Головного управління розвідки України, повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

Що відомо про результати нової спецоперації ГУР

Згідно з даними інсайдерів у ГУР, відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926).

Один в районі КПП, другий в місці перебування особового складу і командування військової частини, — повідомило анонімне джерело. Поширити

Цього разу під удари українських розвідників потрапив особовий склад, військова техніка та спецзасоби російських загарбників.

За словами місцевих мешканців, на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер.

Окрім того, вдалося дізнатися, що з території військової частини військовими “Уралами” вивозять пошкоджену техніку.

Влада РФ традиційно бреше, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав.

Варто також зазначити, що у Владивостоці оголошено “режим контртерористичної операції”.

Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Так, відомо про її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі та на Курщині.