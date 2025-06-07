Россия устроила провокацию по поводу обмена украинских военнопленных и тел погибших

Заявления РФ по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Российская сторона затягивает процесс и ведет грязные игры.
Главные тезисы
- Заявления России по обмену украинскими военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности, что создает напряженную ситуацию между странами.
- Российская сторона затягивает процесс обмена и репатриации тел военнослужащих, нарушая согласованные договоренности и используя односторонние действия.
- Украина предоставила списки на обмен, сформированные в соответствии со стамбульскими договоренностями, однако РФ не отвечает на согласованный подход, вызывая недовольство и ожидание дальнейших шагов.
Россия затягивает процесс обмена военнопленными
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Об обмене пленных: Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии со стамбульскими договоренностями, но списки, которые передала РФ, не соответствуют согласованному подходу. Поэтому, по данным Коордштаба, Украина предоставила соответствующие комментарии и ждет следующего шага от РФ.
Относительно репатриации тел между Украиной и РФ действительно была достигнута договоренность об обмене, но его дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, Россия предприняла односторонние действия, которые не были согласованы в рамках совместного процесса, подчеркнули в Коордштабе.
К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках договоренностей.
Там также призвали Россию прекратить грязные игры, вернуться к конструктивной работе и четко выполнить договоренности в ближайшие дни.
Однако 7 июня глава российской переговорной группы Владимир Мединский обвинил Украину в якобы переносе обмена пленными. Он также заявил, что Россия уже якобы доставила более 1000 тел погибших украинских военных в место обмена.
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