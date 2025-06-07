Россия устроила провокацию по поводу обмена украинских военнопленных и тел погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия устроила провокацию по поводу обмена украинских военнопленных и тел погибших

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
военнопленые
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Заявления РФ по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Российская сторона затягивает процесс и ведет грязные игры.

Главные тезисы

  • Заявления России по обмену украинскими военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности, что создает напряженную ситуацию между странами.
  • Российская сторона затягивает процесс обмена и репатриации тел военнослужащих, нарушая согласованные договоренности и используя односторонние действия.
  • Украина предоставила списки на обмен, сформированные в соответствии со стамбульскими договоренностями, однако РФ не отвечает на согласованный подход, вызывая недовольство и ожидание дальнейших шагов.

Россия затягивает процесс обмена военнопленными

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни относительно обмена пленных, ни относительно репатриации тел. В течение последней недели команды по обе стороны вели работу в двух направлениях — репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.

Об обмене пленных: Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии со стамбульскими договоренностями, но списки, которые передала РФ, не соответствуют согласованному подходу. Поэтому, по данным Коордштаба, Украина предоставила соответствующие комментарии и ждет следующего шага от РФ.

Относительно репатриации тел между Украиной и РФ действительно была достигнута договоренность об обмене, но его дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, Россия предприняла односторонние действия, которые не были согласованы в рамках совместного процесса, подчеркнули в Коордштабе.

К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках договоренностей.

Там также призвали Россию прекратить грязные игры, вернуться к конструктивной работе и четко выполнить договоренности в ближайшие дни.

Напомним, Украина и РФ во время второго раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000" и обмене тяжелобольными, ранеными и молодыми военнопленными. Президент Владимир Зеленский ожидал, что первый этап обмена может состояться уже в эти выходные, ведь Россия согласилась отдать 500 человек.

Однако 7 июня глава российской переговорной группы Владимир Мединский обвинил Украину в якобы переносе обмена пленными. Он также заявил, что Россия уже якобы доставила более 1000 тел погибших украинских военных в место обмена.

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