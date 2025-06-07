Росія влаштувала провокацію щодо обміну українських військовополонених та тіл загиблих

Заяви РФ щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих не відповідають дійсності. Російська сторона затягує процес та веде брудні ігри.

Росія затягує процес обміну військовополоненими

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл. Протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених. Поширити

Щодо обміну полонених: Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до стамбульських домовленостей, але списки, які передала РФ, не відповідають узгодженому підходу. Тому, за даними Коордштабу, Україна надала відповідні коментарі та чекає наступного кроку від РФ.

Щодо репатріації тіл: між Україною та РФ справді була досягнута домовленість про обмін, але його дата не була узгоджена. Замість послідовного виконання домовленого алгоритму, Росія вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу, наголосили в Коордштабі.

На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах домовленостей.

Там також закликали Росію припинити брудні ігри, повернутися до конструктивної робот та чітко виконати домовленості найближчими днями.

Нагадаємо, Україна та РФ під час другого раунду переговорів у Стамбулі домовилися про обмін тілами загиблих за формулою "6000 на 6000" та обмін важкохворими, пораненими та молодими військовополоненими. Президент Володимир Зеленький очікував, що перший етап обміну може відбутися вже цими вихідними, адже Росія погодилася віддати 500 людей. Поширити

Однак 7 червня очільник російської переговорної групи Володимир Мединський звинуватив Україну у нібито перенесення обміну полоненими. Він також заявив, що Росія нібито вже доставила понад 1000 тіл загиблих українських військових у місце обміну.