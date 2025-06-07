Росія влаштувала провокацію щодо обміну українських військовополонених та тіл загиблих

Заяви РФ щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих не відповідають дійсності. Російська сторона затягує процес та веде брудні ігри.
Головні тези:
- Росія затягує процес обміну військовополоненими та репатріації тіл загиблих, порушуючи узгоджені домовленості.
- Україна надала списки на обмін, але РФ не відповіла узгодженому підходу, використовуючи брудні та односторонні дії.
- Росія без погодження в рамках спільного процесу доставила тіла загиблих.
Росія затягує процес обміну військовополоненими
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Щодо обміну полонених: Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до стамбульських домовленостей, але списки, які передала РФ, не відповідають узгодженому підходу. Тому, за даними Коордштабу, Україна надала відповідні коментарі та чекає наступного кроку від РФ.
Щодо репатріації тіл: між Україною та РФ справді була досягнута домовленість про обмін, але його дата не була узгоджена. Замість послідовного виконання домовленого алгоритму, Росія вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу, наголосили в Коордштабі.
На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах домовленостей.
Там також закликали Росію припинити брудні ігри, повернутися до конструктивної робот та чітко виконати домовленості найближчими днями.
Однак 7 червня очільник російської переговорної групи Володимир Мединський звинуватив Україну у нібито перенесення обміну полоненими. Він також заявив, що Росія нібито вже доставила понад 1000 тіл загиблих українських військових у місце обміну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-