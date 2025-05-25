"Це виглядає як знущання". Командир "Азову" звернувся до влади після обміну 1000 на 1000

Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко не приховує свого обурення через те, що в межах масштабного обміну полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 влада Україна не добилася повернення жодного азовця.
Головні тези:
- На переконання “Редіса”, система обміну полоненими потребує змін.
- На тлі останніх подій Прокопено висловив сумнів у зацікавленості влади у поверненні азовців.
“Редіс” розкритикував підхід влади до обмінів полоненими
За словами “Редіса”, воїни “Азову” мають абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування.
Прокопенко також зазначив, що ніколи не повірить, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх.
На цьому тлі “Редіс” додав, що Україна забита російською агентурою під саму зав'язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду.
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