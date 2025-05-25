"Це виглядає як знущання". Командир "Азову" звернувся до влади після обміну 1000 на 1000

Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко не приховує свого обурення через те, що в межах масштабного обміну полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 влада Україна не добилася повернення жодного азовця.

“Редіс” розкритикував підхід влади до обмінів полоненими

Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Денис "Редіс" Прокопенко Командир бригади Нацгвардії "Азов"

За словами “Редіса”, воїни “Азову” мають абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування.

Прокопенко також зазначив, що ніколи не повірить, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх.

Якби це було так, ані я, ані інші бійці «Азову» не повернулися б з полону. Причина в іншому. Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату — безумство. Необхідно змінювати тактику. Росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх звичайних солдат? Знаходимо варіанти запропонувати їм когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник. Поширити

На цьому тлі “Редіс” додав, що Україна забита російською агентурою під саму зав'язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду.