Умєров анонсував масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров анонсував масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією

Умєров
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Джерело:  Суспільне

Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував переговори з представниками Росії, які відбулись у Стамбулі 16 травня. Так, однією з тем був обмін полоненими “1000 на 1000”.

Головні тези:

  • Умєров анонсував обмін військовополоненими між Україною та Росією на переговорах у Стамбулі.
  • Україна та Росія обговорювали припинення вогню та формат обміну полоненими у розмірі 1000 на 1000.
  • Метою переговорів було розв'язання питань обміну полоненими та припинення військових дій.

Умєров анонсував обмін військовополоненими

Про це Умєров розповів журналістам після завершення зустрічі з представниками РФ.

За словами Рустема Умєрова, делегації України та Росії головні моменти які обговорювали — обмін та припинення вогню.

Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обмін полоненими. Також потенційно ми готуємо зустріч між лідерами країн.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Він також заявив, що делегації говорили про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз Україна працює над деталями процесу цього обміну.

Про наступні кроки представники України повідомлять пізніше.

Україну на переговорах у Стамбулі представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

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