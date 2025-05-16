Умєров анонсував масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією

Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував переговори з представниками Росії, які відбулись у Стамбулі 16 травня. Так, однією з тем був обмін полоненими “1000 на 1000”.
Головні тези:
- Умєров анонсував обмін військовополоненими між Україною та Росією на переговорах у Стамбулі.
- Україна та Росія обговорювали припинення вогню та формат обміну полоненими у розмірі 1000 на 1000.
- Метою переговорів було розв'язання питань обміну полоненими та припинення військових дій.
Умєров анонсував обмін військовополоненими
Про це Умєров розповів журналістам після завершення зустрічі з представниками РФ.
За словами Рустема Умєрова, делегації України та Росії головні моменти які обговорювали — обмін та припинення вогню.
Він також заявив, що делегації говорили про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз Україна працює над деталями процесу цього обміну.
Про наступні кроки представники України повідомлять пізніше.
Україну на переговорах у Стамбулі представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.
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