Умеров анонсировал масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией

Умеров
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Источник:  Суспільне

Министр обороны Украины Рустем Умеров подытожил переговоры с представителями России, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Так, одной из тем был обмен пленными "1000 на 1000".

Главные тезисы

  • Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об обмене военнопленными между Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле.
  • Одной из ключевых тем переговоров был обмен пленными в формате '1000 на 1000', а также обсуждение прекращения огня.
  • Целью переговоров было решение вопросов обмена пленными и прекращение военных действий между Украиной и Россией.

Умеров анонсировал обмен военнопленными

Об этом Умеров рассказал журналистам по завершении встречи с представителями РФ.

По словам Рустема Умерова, делегации Украины и России главные обсуждаемые моменты — обмен и прекращение огня.

Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально готовим встречу между лидерами стран.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Он также заявил, что делегации говорили об обмене пленниками в формате 1000 на 1000. Сейчас Украина работает над деталями процесса этого обмена.

О следующих шагах представители Украины сообщат позже.

Украину на переговорах в Стамбуле представляли министр обороны Рустем Умеров, первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие представители.

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