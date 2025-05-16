Умеров анонсировал масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией

Министр обороны Украины Рустем Умеров подытожил переговоры с представителями России, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Так, одной из тем был обмен пленными "1000 на 1000".
Главные тезисы
- Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об обмене военнопленными между Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле.
- Одной из ключевых тем переговоров был обмен пленными в формате '1000 на 1000', а также обсуждение прекращения огня.
- Целью переговоров было решение вопросов обмена пленными и прекращение военных действий между Украиной и Россией.
Умеров анонсировал обмен военнопленными
Об этом Умеров рассказал журналистам по завершении встречи с представителями РФ.
По словам Рустема Умерова, делегации Украины и России главные обсуждаемые моменты — обмен и прекращение огня.
Он также заявил, что делегации говорили об обмене пленниками в формате 1000 на 1000. Сейчас Украина работает над деталями процесса этого обмена.
О следующих шагах представители Украины сообщат позже.
Украину на переговорах в Стамбуле представляли министр обороны Рустем Умеров, первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие представители.
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