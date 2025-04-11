Умеров объявил об итогах "Рамштайна-27" — какую помощь окажут Украине союзники

С момента предыдущей встречи партнеры Украины анонсировали более 21 миллиарда долларов безопасности Украины. Это результат подлинного единства свободного мира.

51 страна мира сегодня объединилась для помощи Украины. Благодарен Великобритании и Германии за лидерство на заседании. Благодарю моих добрых друзей Джона Гили и Бориса Писториуса лично за то, что работа в рамках Рамштайна продолжается.

По итогам встречи партнеры объявили о новых шагах поддержки:

Германия: в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков в эти системы. Также Германия передаст 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общей сложности сумма дополнительной помощи к 2029 году составит 11 миллиардов евро.

Великобритания предоставит помощь на 450 млн фунтов стерлингов: сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.

Норвегия предоставила 100 млн фунтов стерлингов на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. В целом Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на 5 млрд евро. Также объявила о 1 млрд помощи, в том числе на боеприпасы и ПВО/ПРО.

Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью в 1 миллиард евро.

Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 млн евро.

Литва планирует выделить 20 млн. евро на закупку боеприпасов.

Эстония в ближайшее время предоставит Украине десять тысяч артиллерийских боеприпасов, а также сухие пайки для нужд ВСУ.