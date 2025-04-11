Умеров объявил об итогах "Рамштайна-27" — какую помощь окажут Украине союзники

11 апреля прошло 27 заседание Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» — одной из важнейших платформ для военной поддержки Украины в противостоянии с агрессором. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах встречи со странами-партнерами.
Главные тезисы
- 51 страна мира объединилась для оказания помощи Украине, предоставив более 21 миллиарда долларов.
- Германия, Великобритания, Норвегия и другие партнеры выделяют миллиарды евро и фунтов стерлингов на военную помощь Украине.
- Создание коалиции РЭБ при лидерстве Германии станет важным шагом в укреплении обороны Украины.
Умеров объявил о результатах "Рамштайна-27" для Украины
С момента предыдущей встречи партнеры Украины анонсировали более 21 миллиарда долларов безопасности Украины. Это результат подлинного единства свободного мира.
По итогам встречи партнеры объявили о новых шагах поддержки:
Германия: в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков в эти системы. Также Германия передаст 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общей сложности сумма дополнительной помощи к 2029 году составит 11 миллиардов евро.
Великобритания предоставит помощь на 450 млн фунтов стерлингов: сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.
Норвегия предоставила 100 млн фунтов стерлингов на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. В целом Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на 5 млрд евро. Также объявила о 1 млрд помощи, в том числе на боеприпасы и ПВО/ПРО.
Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью в 1 миллиард евро.
Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 млн евро.
Литва планирует выделить 20 млн. евро на закупку боеприпасов.
Эстония в ближайшее время предоставит Украине десять тысяч артиллерийских боеприпасов, а также сухие пайки для нужд ВСУ.
Нидерланды выделяют 150 млн. евро на усиление противовоздушной обороны Украины.
Еще один важный результат заседания — создание коалиции РЭБ при лидерстве Германии. Это важное решение, отвечающее требованиям времени и усиливающее наших воинов на фронте.
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