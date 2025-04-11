Умєров оголосив про підсумки "Рамштайну-27" — яку допомогу нададуть Україні союзники

З моменту попередньої зустрічі партнери України анонсували понад 21 мільярд доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу.

51 країна світу обʼєдналась сьогодні для допомоги України. Вдячний Великій Британії та Німеччині за лідерство на засіданні. Дякую моїм добрим друзям Джону Гілі та Борису Пісторіусу особисто за те, що робота в рамках Рамштайну продовжується.

За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові кроки підтримки:

Німеччина: у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом, сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме 11 мільярдів євро.

Велика Британія надасть допомоги на 450 млн фунтів стерлінгів: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.

Норвегія надала 100 млн фунтів стерлінгів на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом, Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 млрд євро. Також оголосила про 1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО.

Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю 1 мільярд євро.

Данія оголосила про 25 пакет військової допомоги вартістю майже 900 млн євро.

Литва планує виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.

Естонія найближчим часом надасть Україні десять тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.