Умєров оголосив про підсумки "Рамштайну-27" — яку допомогу нададуть Україні союзники

11 квітня пройшло 27 засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» — однієї з найважливіших платформ для військової підтримки України в протистоянні з агресором. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про результати зустрічі з країнами-партнерами.
Головні тези:
- Україні надається значна безпекова допомога від 51 країни світу в рамках засідання «Рамштайну-27».
- Партнери, які оголосили нові кроки підтримки, включають Німеччину, Велику Британію, Норвегію, Бельгію, Данію, Литву, Естонію та Нідерланди.
- Наприклад, Німеччина надасть українським військовим системи ППО, ракети та інше усього на 11 мільярдів євро до 2029 року.
Умєров оголосив про результати "Рамштайну-27" для України
З моменту попередньої зустрічі партнери України анонсували понад 21 мільярд доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу.
За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові кроки підтримки:
Німеччина: у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом, сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме 11 мільярдів євро.
Велика Британія надасть допомоги на 450 млн фунтів стерлінгів: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.
Норвегія надала 100 млн фунтів стерлінгів на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом, Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 млрд євро. Також оголосила про 1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО.
Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю 1 мільярд євро.
Данія оголосила про 25 пакет військової допомоги вартістю майже 900 млн євро.
Литва планує виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.
Естонія найближчим часом надасть Україні десять тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.
Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.
Ще один важливий результат засідання — створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини. Це важливе рішення, яке відповідає вимогам часу та посилює наших воїнів на фронті.
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